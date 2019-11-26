松果購物跟進「黑五」 為雙12暖身

2019-11-26 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



松果購物（6740）跟進歐美盛行已久的「黑色星期五」熱潮，今（26）日宣布即日起，祭出居家「黑品」大集合優惠，精選3C家電及冬季質感寢具、保暖服飾杯瓶等品項祭出優惠，更將於11月29日起連續96小時，全站25萬件商品再推APP限定6%起優惠折扣，持續搶進黑五商機，為雙12暖身預熱買氣。

松果觀察，近幾年黑色星期五逐漸在台灣市場受到關注，其中3C家電類及季節性家居需求為黑色星期5檔期的關注品類，以去年來看黑色星期五當日訂單量較平日週五成長近3成，隨著市場上討論關注度高，其業績表現可望帶來新的波動彈跳。

同時，迎接年底銷售旺季，也是尾牙、年節大量採購需求的時間點，松果宣布於站內客服中心新增「大量採購」洽詢服務。提供企業福委及團購主即時詢問管道，以協助從預算需求進行商品推薦、出貨配送等快速安心一條龍服務，將有效運用全站合作超過4800家供應商、超過26萬件的商品，並提供過往買家真實評價分享來協助年末大量採購需求。

雙12購物節近在眼前，蝦皮購物啟動暖身，11月27日至12月11日期間，攜手上萬店家揪團慶生，首度大方祭出「120%蝦幣回饋」。除了每日狂撒全站免運券，更打造全新活動「蝦選之夜」每日搏運氣、抽0元免運券，天天下單還有機會爭得價值上萬驚喜豪禮。為號召更多用戶參與蝦拼，「蝦享趣」互動活動即日上線，揪友闖關現拿1折券、購物現省1,212元。