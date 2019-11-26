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西雅圖咖啡摻低價豆 全聯：即日起下架

2019-11-26 16:59經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對西雅圖咖啡涉摻低價豆一事，全聯表示，目前已將門市販售的共四款自即日起全面下架，包含ESP西雅圖極品經典綜合咖啡豆（454g）、ESP西雅圖精緻義式焙煎咖啡豆（454g）、西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆（中焙）（454g）、西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）（454g）。

同時，全聯也表示，自即日起至2020年1月25日，消費者可以憑實體商品及發票或實體商品及卡友交易紀錄到原門市受理退換貨。

西雅圖咖啡

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