2020年全球20大最佳航空公司 長榮航排第八

2019-11-26 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於昨（25）日公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）的評選結果，長榮航空榮獲「2020年全球20大最佳航空公司－第八名（World’s Top-20 Airlines – No.8）」的殊榮。

AirlineRatings指出，長榮航空是台灣航空業的領導品牌，自從1992年首創全球第四艙等「經濟豪華艙」以來，一直是服務創新的先驅。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球400餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2020年推薦搭乘的全球十大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。另外，該評鑑機構為了肯定更多優質的航空公司，今年特別擴大遴選範圍，公佈前二十大最佳航空公司，讓旅客有更多飛航選擇。

長榮航空表示：「我們持續引進波音787夢幻客機來優化機隊，並與國際知名品牌合作推出嶄新的機上服務用品，提升整體軟硬體服務品質，就是為了讓飛行更加愉悅。很榮幸再次獲得航空專業人士的肯定，更感謝全球旅客的支持，給予我們更加精進的動力。」