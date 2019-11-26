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人體工學領導廠青輔實業投資10億 在關連工業區建總部

2019-11-26 16:27經濟日報 記者宋健生／即時報導

台中市政府今（26）日表示，人體工學領導廠青輔實業，斥資10億元在關連工業區興建新廠及營運總部正式動工，市府積極協助青輔設廠需求，除依規提高建物容積率，並核發建築執照，預期未來完工後，將有助帶動地方經濟發展及就業機會。

台中市經發局說明，市長盧秀燕以「台中富市3」前店、後廠、自由港三大策略擘劃台中經濟發展。「後廠」發展重點在強化產業聚落技術能力，包括招商引資、產業轉型、生活經濟等三大面向。

這次青輔投入10億元興建營運總部，是實踐「台中富市3」經濟政策最佳典範。

經發局指出，市府為解決關連工業區內建物容積率（150%）不敷企業使用的問題，特別依台中港特定區計畫土地使用管制要點規定及法定程序，給予提高容積率（最高至210%），協助青輔實業公司設廠需求。

此案經台中市都市設計審議委員會於今年3月21日審議，同意給予提高容積率至168.49%，並於5月核發建築執照。

青輔開工動土典禮，盧秀燕與副市長楊瓊瓔都受邀到場見證。經發局強調，市府除實質幫助企業進駐既有的工業區外，也積極辦理產業園區開發，解決企業設廠需求。

包括「潭子聚興產業園區」已動工興建，將輔導未登記工廠逐步合法合規，預計110年完工後，可嘉惠30間廠家，其他產業園區也會加快落實規劃進度。

響應「台中富市3」，青輔實業投資10億元在關連工業區規劃的營運總部正式動工，台中...
響應「台中富市3」，青輔實業投資10億元在關連工業區規劃的營運總部正式動工，台中市長盧秀燕（右六）到場見證。台中市政府提供
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盧秀燕

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