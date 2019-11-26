富邦三代蔡承儒領創科辦 橋接新創為金融帝國「養士」

2019-11-26 15:52 未來城市@天下 文・陳芳毓



富邦創科辦總召蔡承儒 圖片來源：創科辦提供 分享 facebook

2018年底，台北市長柯文哲倚重的資訊局長李維斌傳出離職，業界都在猜他的落腳處。幾個月後答案揭曉—他加入富邦金控，擔任創新科技辦公室執行秘書（簡稱創科辦）。

創科辦隱身在杭州南路一棟不起眼的建築，但投籃機、足球檯等一應俱全，十人團隊涵蓋科技、金融、數據科學等領域，「什麼背景都有，」李維斌坐在偌大的原木會議桌前，開玩笑說這是群「雞鳴狗盜」—這句話原出自《史記》，說的是孟嘗君廣納奇才，最後靠他們搭救脫險的故事。

的確，2015年後金融業進入數位戰國時代，有人招募百人研發團隊，有人與外部機構合作；富邦則成立創科辦橋接新創公司的人才與技術，替金融帝國「養士」。

領軍的是總召集人蔡承儒—富邦蔡家第三代、富邦金控董事長蔡明興的獨子。32歲的蔡承儒繼承蔡家低調謹慎風格，接受媒體專訪次數一隻手數得完；不同的是，過去受訪多是為了他擔任總經理的富邦育樂旗下球隊，專訪談創科辦倒是第一次。

創科辦直接向富邦金控董事長蔡明興報告，儼然一支直通最高決策層的數位轉型特戰小隊。蔡承儒形容，蔡明忠、蔡明興兄弟性格雖南轅北轍，但總是一起聽報告，還常貢獻人脈「加碼」。

「其實他們滿開放的，一致說要做（創科辦），不需要我們太多說服，」談起家族，蔡承儒顯得靦腆。

不是做新創，是幫子公司創新

創科辦內部。 分享 facebook

2015年前後，數位金融在台灣逐漸熱門，但大型金控主要客戶仍習慣傳統金融，加上創新服務無法立刻變現，營業單位也缺乏研發動機。然而，一個商業模式撐20年的美好時光不再，為趕上大步前進的科技，各大金控集團紛紛大舉投入人工智慧、區塊鏈的服務研發。

但版圖橫跨零售、媒體、電信產業的富邦，選了一條不一樣的路—2015年，蔡承儒與前富邦金控副總李相臣成立創科辦，各子公司派種子同仁進駐。

創科辦合作對象不限金融業，也不追新科技，只尋找最適合的機會，為內部研發可落地的商品服務。「沒有包袱、沒有業績壓力，就以創新為目標，」蔡承儒說明初衷。

「我們不是要做一個新創，而是要幫助各子公司創新，」李維斌補充定位。

取材自富邦金控官網 分享 facebook

成為新創與集團的橋樑

創科辦成立三年多，每月有十多家新創公司來洽談。然而，金融集團要創新，新創公司有技術，需求吻合，為何還要透過創科辦？

「新創最大的問題，是找不到願意合作的大集團，」在壽險業多年的創科辦協理黃榮哲觀察，新創可能覺得大型機構「侯門深似海」，殊不知大企業也有苦衷：「大型金融機構擔心，新創公司這麼小，服務要是不穩，怎麼維持數百萬客戶的服務品質？」這層顧慮，使新創公司不得其門而入。

此外，創科辦的另一個重要任務，是幫新創與事業部「說共同語言」。「許多新創公司的產品概念不錯，卻輸在不懂金融法規，」李維斌說。

例如前陣子，一家做養護機構照護管理系統的新創找上門，他們的產品可協助看護更有效率地管理病患，希望與保險子公司合作。這家公司已開始營運、獲利，卻被黃榮哲澆了一盆冷水。

原來，對方認為產品能把病人照顧好、減少保險公司理賠，「一定很適用！」；但養護中心病患往往已有嚴重慢性病，早不在保險公司承保範圍內。經過一番解釋，新創才恍然大悟產品設計邏輯有問題，回去修正商業模式。

「利誘」保護管理健康的新產品

創科辦目前最成熟的合作案例，是由富邦人壽奪下的2019年保險信望愛獎—最佳商品創意獎的「智糖人生健康定期保險」。

這個產品投保對象是糖尿病前期患者，要求保戶透過手機APP上傳血糖數值，若數據有問題，護理人員會來協助就醫；若保戶做好血糖管理，則可享有保費優惠，最高可打六折。若以30歲男性、投保住院醫療日額1000元、年繳保費13000元為例，血糖控制得好，續年度最高可省下6500元保費。

由於糖尿病是國人十大死因之一，嚴重可導致失明、腎衰竭等併發症，產生高額理賠。過去一旦罹病，投保多半會被加費承保、拒保或延期。

但近期研究發現，糖尿病初期患者很重視血糖控制，不容易有併發症，用到保險理賠的機率也大幅減少。而隨著科技進步，原本不可控的健康因素，也能透過數據追蹤，協助客戶自主控制血糖，降低保險公司風險。

「這個產品『利誘』保戶好好管理自己的健康，保險公司也可以晚賠、甚至不賠，雙方共好的概念，」蔡承儒說。

外溢保單迎合政策趨勢

聽起來完美的產品，但當創科辦與APP業者與事業部溝通時，卻遇到難題。由於台灣從來沒有類似保險產品，事業部擔心缺乏佐證數據，無法說服主管機關，案子暫緩。

但八個月後，轉機出現。原來，金管會開始鼓保險勵業者研發「外溢保單」—若保戶能透過管理自身健康狀況等方式降低風險，即可降低保費。這種保單不但有保障，還能誘導大眾改變生活習慣，與「管理血糖降保費」的概念不謀而合。

眼看市場逐漸發酵，保險事業部隨即回頭找創科辦，這一次溝通就順暢許多；六個月後，主管機關便核准上市，成為業界第一張弱體外溢保單。「其他子公司開始相信創科辦真的能做出產品，而且引領趨勢，」黃榮哲觀察。

「務實擁抱創新」的文化

我們試著從蔡承儒口中問出更多案例，但他語帶保留，坦承成功案例不多，也婉拒討論進行中合作的細節，但同意將在12月開始的「未來城市」專欄中，陸續揭露。再度透露他謹慎低調的風格。

「這裡的文化是『務實擁抱創新』，」剛加入創科辦一週的資深經理林婕妤觀察，寧可等事情百分百成功後，再對外公布。

李維斌從台北市資訊局經驗推測，廠商提出300多個智慧城市提案，最後有100多個進入智慧城市實證場域驗證，「創新成功的機率約是27%，因為太多不確定性。」

儘管如此，蔡承儒仍樂觀認為「智糖人生」翻轉了創科辦的角色—「沒有創新KPI，但開始有創新的氛圍。」

他觀察，過去是外部單位來創科辦提案，雙方研究出商模後，再轉介給事業部；今年，各事業單位陸續成立研發創新團隊，反過來主動提想法，請創科辦聯繫外部單位。

走了三年多，組織終於長出內部力量，完成創新循環的另外半個圓。未來，創科辦將繼續「養士」，使富邦從金融群雄之一，轉型成數位金融帝國。

「全文轉載自未來城市(富邦三代蔡承儒領創科辦 橋接新創為金融帝國「養士」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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