王品進軍年菜市場 旗下萬鮮公司挾四大中餐品牌搶市

2019-11-26 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



看好冷凍年菜市場一年20億元的商機，王品（2727）集團首度集合旗下四大中餐品牌丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越，進軍年菜市場，要挑戰市場CP值最高的年菜組合。王品表示，集團首度推年菜到府，首年銷售目標5,000組，以單價3,000元估算，預估帶進營收1,500萬。

王品表示，除夕夜是集團所有門店唯一共同休假的日子，主要是方便同仁與家人團聚守歲，但年菜是餐飲業的大檔期，加上集團近年在中餐品牌的布局已逐漸開花結果，不僅受消費者歡迎，也適合當圍爐的饗宴，因此，今年從318道菜色嚴選點餐率高的菜色，推出年菜套餐，上市第一天，熱銷超過100組。

王品表示，集團成立26年，除了傳統的餐廳體驗，也積極發掘企業的第二條成長曲線，去年成立萬鮮公司，今年又同時通過ISO 17025、ISO 22000認證資格，是台灣首家取得雙認證的餐飲公司。萬鮮以品牌力與食安雙重優勢跨入禮盒市場，包括丰禾日麗的果乾、hot 7黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋烤肉禮盒。首次進軍年菜市場，除了王品集團既有的200多家門店可以下單，也結合全家超商、MOMO、蝦皮購物，透過更多通路搶市。

王品今年推出兩款年菜組合，並推出早鳥優惠，包括極品御膳六菜宴早鳥價2,999元（原價3,680元）、鼎鮮御膳六菜宴早鳥價2,888元（原價3,380元）。兩組年菜家宴，除了主菜，另外都搭配5道大菜，每組份量足重6.5公斤，適合6-8人享用。