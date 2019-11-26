明新科大攜童綜合醫院 推動醫療科技創新與應用

2019-11-26 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



因應智慧醫療的發展趨勢，明新科技大學整合校內科系，與童綜合醫院就工程醫學、AI應用、輔具開發等實務簽訂產學合作。童綜合醫院院長李三剛、執行副院長童敏哲與醫研部、教學部人員出席今（26）日於明新科大舉辦的簽署儀式，明新科大執行董事張祖民代表董事會歡迎李院長、童副院長等一行人。

儀式由明新科大校長林啟瑞與童綜合醫院院長李三剛代表雙方簽訂合作意向書，未來將從學術合作、教學支援、研究發展、圖書與資訊、智慧財產權、實習與就業等方面展開交流與合作。

明新科大校長林啟瑞表示，他曾擔任台灣工程科技與應用醫學學會理事長，推動工程科技在醫學應用與創新，明新科大在教學與研發採跨領域模式，像是工學院機械、資工、電子科系與服務產業學院的樂服、幼保科系合作，都有創新的技術應用成果。

所以明新科大的產學研究能量，能提供雙方在科技與醫療領域上的研發、教學資源與交流。林校長也提到，童綜合醫院長期推動「國際醫療中心」，雙方也可以共同發展新南向，與東南亞國家醫療單位建立長期的合作，共同深化醫療訓練與跨國人才培訓。

童綜合醫院院長李三剛表示，童綜合醫院是中部海線首屈一指的區域教學醫院，為提升醫療品質，不斷創新醫療技術與引進儀器設備，設有「微創手術中心」引進最新的達文西手臂讓病患有更好的手術選擇。

還有導入大數據、人工智慧等科技，協助病歷管理、醫學影像判讀等，醫護團隊也定期舉辦AI相關訓練課程來精進技術知識。李院長表示，本次與明新科大合作，希望藉重明新在工程科技的專長，共同推動AI訓練與醫療應用、醫材輔具研究開發等項目，促進醫療照護品質的提升。