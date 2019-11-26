北科大攜手日本東北大學 締結姊妹校

2019-11-26 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



國立台北科技大學今（26）日宣布與日本東北大學締結姊妹校，並簽訂研究所以上的交換學生合作意向書，允諾持續推動學術與師生交流，深化台日跨國研究合作。北科大目前已與世界386所大學締結姊妹校，包括日本的東京大學、早稻田大學、大阪大學、九州大學等知名學府。日本東北大學則是北科大建立校級合作關係的第一所日本帝國大學。

北科大指出，日本東北大學為QS評比世界第82名的頂尖大學，材料科學領域世界第43名，擁有聞名全球的科研成果。爭取更多國際頂大的合作機會，國立台北科技大學校長王錫福25日率團親赴日本，與日本東北大學締結姊妹校。

北科大表示，與日本東北大學的正式交流，始於北科大已故校友、日本東北大學多元物質科學研究所特聘教授蔡安邦，去年牽線促成日本東北大學十多位學者蒞臨北科大，合辦新能源材料國際研討會。

日本東北大學校長大野英男指出，去年合辦首屆雙邊國際研討會後，一直企盼能再與北科大建立更深的學術交流。這次藉著第二屆雙邊研討會，兩校於日本東北大學再度聚首，特與北科大正式締結合作校，希望未來展開更多師生交換、學術交流的合作機會。

王錫福表示，東北大學在日本及全球都是研究能量一流的高等學府，因為與蔡安邦教授及多元物質科學研究所的材料科學研究合作，近幾年經常拜訪東北大學，也一直希望能將合作層次從個人提升至校級，盼未來為二校拓展更多互惠合作的可能。