親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

北科大攜手日本東北大學 締結姊妹校

2019-11-26 12:29經濟日報 記者林于蘅／即時報導

國立台北科技大學今（26）日宣布與日本東北大學締結姊妹校，並簽訂研究所以上的交換學生合作意向書，允諾持續推動學術與師生交流，深化台日跨國研究合作。北科大目前已與世界386所大學締結姊妹校，包括日本的東京大學、早稻田大學、大阪大學、九州大學等知名學府。日本東北大學則是北科大建立校級合作關係的第一所日本帝國大學。

北科大指出，日本東北大學為QS評比世界第82名的頂尖大學，材料科學領域世界第43名，擁有聞名全球的科研成果。爭取更多國際頂大的合作機會，國立台北科技大學校長王錫福25日率團親赴日本，與日本東北大學締結姊妹校。

北科大表示，與日本東北大學的正式交流，始於北科大已故校友、日本東北大學多元物質科學研究所特聘教授蔡安邦，去年牽線促成日本東北大學十多位學者蒞臨北科大，合辦新能源材料國際研討會。

日本東北大學校長大野英男指出，去年合辦首屆雙邊國際研討會後，一直企盼能再與北科大建立更深的學術交流。這次藉著第二屆雙邊研討會，兩校於日本東北大學再度聚首，特與北科大正式締結合作校，希望未來展開更多師生交換、學術交流的合作機會。

王錫福表示，東北大學在日本及全球都是研究能量一流的高等學府，因為與蔡安邦教授及多元物質科學研究所的材料科學研究合作，近幾年經常拜訪東北大學，也一直希望能將合作層次從個人提升至校級，盼未來為二校拓展更多互惠合作的可能。

王錫福上任後大力推動師生與美國的麻省理工學院、賓州州立大學、辛辛那提大學、德州大學阿靈頓分校、以及日本東北大學等頂尖機構學者攜手研究，共同發表論文。日前美國加州大學柏克萊分校校長也訪問北科大，洽談未來雙方研究合作事宜。

北科大校長王錫福（左）與日本東北大學校長大野英男代表簽約，正式締結姊妹校。圖／北...
北科大校長王錫福（左）與日本東北大學校長大野英男代表簽約，正式締結姊妹校。圖／北科大提供
分享

北科大北大研究所

相關新聞

新光鋼搶桃園物流商機 斥資11億元建物流倉儲中心

2019-11-26 12:07

爭取南向農業冷鏈商機 農委會開辦經理人養成班

2019-11-26 10:48

「生理期洗腦神曲」熱播 男網友：好聽到想買來用

2019-11-26 08:38

能源論壇／曾文生：能源自主 經濟添動能

2019-11-26 01:08

能源論壇／游振偉：加速開發離岸風電

2019-11-26 01:05

能源論壇／張忠良：拚邁向智慧電網3.0

2019-11-26 01:05

能源論壇／林宏洋：全面推動綠色金融

2019-11-26 01:04

能源論壇／張培仁：三共打造綠金聚落

2019-11-26 01:04

浩鼎拚研發 瞄準抗癌藥

2019-11-26 00:41

浩鼎強攻大陸 洽談國際授權

2019-11-26 00:40

過去政商名流齊聚...圓山飯店擬開放蔣家後花園

2019-11-26 00:39

虧損已近四分之一世紀 圓山飯店今年可望虧轉盈

2019-11-26 00:38

遠企中心點燈 耶誕商機亮

2019-11-26 00:37

全台首個 北市網路外送員工會上路

2019-11-26 00:37

打造百貨業台灣之光 遠百A13將導入AI

2019-11-26 00:36

生醫論壇／虞成全：併購交易 大廠拓市顯學

2019-11-25 23:43

能源論壇／內田東吾：智慧能源去集中化

2019-11-25 23:29

能源論壇／林子倫：形塑風電領導者

2019-11-25 23:26

能源論壇／陳佩利：帶動產業鏈發展

2019-11-25 23:25

能源論壇／王雲怡：三大問題待克服

2019-11-25 23:24

能源論壇／王錫欽：轉型升級好機會

2019-11-25 23:23

名人書坊／林富男…藝術投資 搞懂法律攻防

2019-11-25 22:53

商業興觀點／強化數據力 邁向零售4.0

2019-11-25 22:52

管理講堂／以義取利 以退為進

2019-11-25 22:52

管理前哨站／跟我來的領導魅力

2019-11-25 22:52

新北離岸風電廠房投50億打造 明年2月量產

2019-11-25 20:19

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

myfone行動創作獎／林之晨：作品大玩科技梗

2019-11-25 14:23

myfone行動創作獎／「百文不如一鍵」 改2字抱走7萬

2019-11-25 14:23

聯電盤中股價創13個月高點 成交量創7個月大量

2019-11-25 14:19

北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09

記錄男童真反骨 奪myfone行動創作百萬獎

2019-11-25 14:08

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 今完工命名

2019-11-25 13:14

醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

2019-11-25 13:10

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41
看更多

熱門文章

勞工注意！明年勞保退休金請領年齡又調高1歲了

2019-11-26 11:49

國巨、華新科 MLCC供貨吃緊

2019-11-26 00:46

台原藥將自12月16日起 終止管理股票櫃檯買賣

2019-11-25 19:03

網路吃到飽爭議商用一個月用1TB NCC要出手了

2019-11-26 00:40

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

過去政商名流齊聚...圓山飯店擬開放蔣家後花園

2019-11-26 00:39

聯發科強攻5G奪英特爾大單 出貨量將相當可觀

2019-11-26 00:50

中央要中火燃煤再增10％ 盧秀燕開砲：「煤」得商量

2019-11-26 10:20

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

轉單效應後座力？外媒示警 我恐列匯率觀察名單

2019-11-26 00:42

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

2019-11-25 17:24

雙強聯手！聯發科攜英特爾 攻5G常時連網筆電市場

2019-11-25 22:10

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

新北離岸風電廠房投50億打造 明年2月量產

2019-11-25 20:19

5+2產創計畫2.0版 來了

2019-11-25 23:54

台股螞蟻雄兵 資金不退潮

2019-11-26 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top