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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

新光鋼搶桃園物流商機 斥資11億元建物流倉儲中心

2019-11-26 12:07經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

桃園國際機場、台商大舉回台擴產，帶動當地物流需求，新光鋼（2031）看好商機，25日公告通過11億元資本預算案，創近五年最大筆；新光鋼將在桃園觀音廠旁興建物流倉儲中心，分階段設置，預定2020年第1季動工，第一階段於第4季啟用，開始貢獻營收

新光鋼表示，桃園物流業發達，有大量運輸、倉儲、轉運需求，目前轉投資新澄物流已從事相關業務。這次決定利用觀音廠閒置土地，砸11億元興建新的物流倉儲中心，未來不但出租倉庫還可以提供倉儲服務，帶來穩定的租金收入，增添公司未來營運動能。

11億元資本支出中，10 億元將用於物流倉儲中心興建，1億元用來購置設備。

今年鋼市低迷，新光鋼前三稅後純益為1.7億元，年減87.73%；每股稅後純益（EPS）0.54元，相較去年同期4.32元遜色許多。新光鋼指出，今年市場需求不強，鋼價欠佳，導致前三季獲利衰退。

展望第4季及明年首季，跟去年同期相比，公司推估業績衰退的機率大，但明年第2季鋼價有機會緩升，屆時營運有望恢復成長。

離岸風電事業方面，新光鋼目前在手客戶有世紀鋼等，提供部分管裝備料，配合開發商時程，預定明年第2季開始出貨，屆時營收貢獻將放大。新光鋼預定12月召開法說會。

新光鋼營收

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