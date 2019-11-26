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「生理期洗腦神曲」熱播 男網友：好聽到想買來用

2019-11-26 08:38經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

衛生棉廣告不再千篇一律！知名品牌Kotex靠得住跨界攜手新生代獨立音樂創作歌手9m88，推出生理期洗腦神曲-「後漏88」，整首曲子充滿9m88擅長的靈魂藍調曲風與讓人上癮的慵懶嗓音，單曲剛一上線就引來網友讚聲連連，紛紛留言表示： 「最有靈魂的衛生棉廣告來了」、「好聽到瘋掉><」、「後漏也可以寫歌，超強」等，甚至還有男網友直率留言表示「好聽到我都想買來用了…唉不對…」。

「黑夜暗潮洶湧，玫瑰唇印渲染夜的濃，只有Women才懂，每個月都需要Soul to Soul，量多第二夜你心事對我說，當你眼角失了守，擁抱我，做妳唯一的防漏……接住妳不再墜落……後漏88……」，這正是創作能量豐沛的9m88日前在個人FB粉絲頁上發布與女性衛生棉品牌Kotex 跨界合作單曲。

9m88感性貼文表示，對每位女性來說，最熟悉的「女朋友」總讓人覺得調皮又煩惱，長大後才漸漸感受到一段關係的平衡是很重要的。怎樣與後漏相處、怎樣照顧經痛，都是女性感應生命泉湧的方式」。

9m88跨界與Kotex品牌聯手創作後漏88洗腦神曲，副歌段落9m88即興表演了...
9m88跨界與Kotex品牌聯手創作後漏88洗腦神曲，副歌段落9m88即興表演了一段超Chill後漏88舞。 圖／金百利克拉克提供
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9m88還說，她認為生理期來臨時猶如黑夜般暗潮洶湧，擔心後漏的忐忑心情只有女性才懂，當第二夜量大導致後漏悲劇發生時，真的會心情烏雲朵朵，不過自從使用智慧型防後漏專用產品後，9m88不曾再經歷過第二夜一覺醒來發現後漏的驚嚇經驗。

Kotex靠得住本季推出全新「完美封漏系列後漏終結夜用衛生棉」，訴求是市場上首款針對夜晚量大後漏困擾所創新開發的夜用衛生棉，科技感爆棚，不僅產品擁有獨家專利智慧感應尾翼，遇濕尾翼會自動升起後貼合股溝，終結後漏煩憂。

同時，Kotex靠得住後漏終結夜用衛生棉規格還包括35cm與41cm不同長度，材質則有棉柔與網層兩款，可滿足不同消費者的需要，目前在家樂福、全聯、便利超商、屈臣氏、寶雅、網路商城等各大通路都有販售。

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