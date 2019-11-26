全台首個 北市網路外送員工會上路

外送員接連發生車禍，勞保、職災受關注。全台第一個專為網路外送員專職的「台北市網路平台外送員職業工會」昨天正式上路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美食外送員因趕時間送餐的交通事故接二連三發生，讓外送員勞保、職災受關注。全台第一個專為網路外送員專職的「台北市網路平台外送員職業工會」，今年十月成立，昨天正式上路。北市勞動局表示，美食外送平台屬新興產業，呼籲各平台外送員都加入工會，保障自身權益。

台北市網路平台外送員職業工會指出，他們將扮演外送員、政府、網路點餐平台業者的三方間協調角色，協助外送員辦理勞、健保業務，歡迎各平台的外送員、無一定雇主、自營業者都加入工會成為會員，有了勞保、健保保障，外送服務能更加安全與放心。入會後的外送員，除有一百萬元商業團體意外傷害保險及免費教育訓練，也提供免費律師諮詢服務。

美食外送平台foodpanda董事總經理方俊強表示，鼓勵外送員視自身情形，自行決定是否加入工會。為鼓勵外送員加入工會， foodpanda也宣布，即日起至年底，foodpanda外送員加入台北市網路平台外送員職業工會，即享免支付首次入會費五百元優惠。

台中市外送服務人員職業工會上周成立，至於「網路平台從業人員工會」即目前六家平台的外送人員，已經送件，還在招募成員。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，美食外送平台Uber Eats上線登錄外送員約一萬六千人，Foodpanda約二萬三千人，已積極輔導設立「新北市餐飲代購派送人員職業工會」。目前兩家卅六位發起人已在十月召開成立大會，勞工局十一月初核准成立新北市餐飲代購派送人員職業工會。

高雄市勞工局說，「高雄市美食外送人員職業工會」上周已核准成立，除網路平台外送員，也有飲料店及早餐店外送員工。桃園市勞動局也在上周核准成立「桃園市網路平台外送員職業工會」、「桃園市外送平台從業人員職業工會」兩個外送員職業工會。