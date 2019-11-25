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新北離岸風電廠房投50億打造 明年2月量產

2019-11-25 20:19聯合報 記者張曼蘋／即時報導

世紀集團在新北市八里台北港承租21公頃土地，用於興建水下基礎製造廠房及預組裝場地，位於南碼頭的一期廠房今天舉行上樑典禮，新廠房預計明年2月完工且開始量產，可望帶動離岸風電產業。新北市長侯友宜表示，世紀集團投入超過50億元，預估可創300個以上就業機會。

侯友宜、世紀集團董事長賴文祥等人今天出席上梁祈福典禮，侯友宜表示，世紀集團不但生產綠能相關產品，工廠的屋頂也很綠能，設置超過屋頂二分之一面積的太陽能板，種電面積超過5千坪，預計發電量達1998.88瓩，目前在台北港投資金額超過50億元，預估可創造300個以上就業機會；二期廠房也正進行建照申請相關作業，預計明年會一起加入生產行列。

侯友宜強調，擔任新北市長後，積極邀請世紀集團到新北市投資，凡是有意到新北投資，無論外商或台商、還是在地企業，市府都會透過招商一條龍與單一窗口服務，用最高效率來協助，帶動新北整體投資及經濟發展。

賴文祥表示，離岸風電水下基礎體積龐大，無法使用陸地運輸，一定要透過海運才能運輸，經過內部審慎評估後，選擇台北港作為發展離岸風電基地；南碼頭四面臨海、用地規畫方正，水深有16公尺，且潮差小只有1.5公尺，是發展國際風電專區的理想場域，目前已取得沃旭及哥本哈根風能開發公司（CIP）訂單，總金額近200億元，期待後續生產出貨順利。

新北市經發局表示，台北港區持續興建各項港埠設施，包括填築增建北碼頭物流倉儲區及南碼頭區，發展成為北台灣區域具有遠洋貨櫃航線條件、加值物流中心、海空聯運及綠能環保等功能的港埠，目前填土造陸將在2023年完工，其中南碼頭部分預計2021年填完，未來也將陸續招商。

世紀集團在新北市八里區台北港承租21公頃土地，位於南碼頭的一期廠房舉行上樑典禮，...
世紀集團在新北市八里區台北港承租21公頃土地，位於南碼頭的一期廠房舉行上樑典禮，新北市長侯友宜出席祝禱祭祀。記者張曼蘋／攝影
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世紀風電位於台北港南碼頭的一期廠房預計明年2月完工。圖／台北港務公司提供
世紀風電位於台北港南碼頭的一期廠房預計明年2月完工。圖／台北港務公司提供
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世紀風電位於台北港南碼頭的一期廠房預計明年2月完工。圖／新北市經發局提供
世紀風電位於台北港南碼頭的一期廠房預計明年2月完工。圖／新北市經發局提供
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世紀集團在新北市八里區台北港承租21公頃土地，位於南碼頭的一期廠房舉行上樑典禮，...
世紀集團在新北市八里區台北港承租21公頃土地，位於南碼頭的一期廠房舉行上樑典禮，新北市長侯友宜出席祝禱祭祀。記者張曼蘋／攝影
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離岸風電碼頭侯友宜

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