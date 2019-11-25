親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國艦國造要國產化 台船將在基隆廠設潛艦紅區設備專區

2019-11-25 19:05經濟日報 記者江睿智／即時報導

國艦國造將進入落實階段。台船董事長鄭文隆今（25）日表示，將在基隆廠設潛艦「紅區設備」專區，規畫5間工廠，預計明（2020）年3月開工建廠房，台船將與民營業者合作生產部分潛艦紅區設備。

鄭文隆今日在海研船交船典禮受訪時作上述說明，證實潛艦國造專區落腳基隆廠。

至於台船潛艦「紅區設備」專區的投資額及生產項目為何，鄭文隆都以機密為由，拒絕進一步說明。不過他表示，目前國軍規畫建造8艘潛艦，將由台船執行，台船是國內外潛艦專家評鑑，台灣唯一有技術、有設備製造潛艦船廠。台船高雄廠規畫為潛艦船身製造、裝備廠，基隆廠則規畫為潛艦「紅區設備」專區。

他表示，基隆廠潛艦「紅區設備」專區，規畫要使用6.4公頃土地，興建5間工廠，未來若國艦國造進一步擴大而需要增加土地，基隆市長林右昌已承諾將協助尋找適合土地，使其進一步發展為產業聚落。

鄭文隆強調，國艦國造最重要的就是要將產業鏈在地化，他估計，第一艘潛艦國產化的比率約為41%，之後將再逐步提高國產化比重。

鄭文隆透露，早在3年多前，台船就找了民營幾家技術較高的船公司試研製潛艦紅區設備，累積一些成果，也培養了一些人才。

他進一步說，現在進入第一艘IDS（潛艦國造）建造，就把這些專業和人力，集中到基隆專區來，規畫生產部分紅區備。目前規劃將5家工廠，第一間工廠預計明年3月會動工，這也是最近各界在討論的潛艦產業園區，希望帶動國內產業參與國艦國造。

台船基隆廠已有100多年歷史，未來將規畫為潛艦「紅區設備」專區。圖為基隆廠修船船...
台船基隆廠已有100多年歷史，未來將規畫為潛艦「紅區設備」專區。圖為基隆廠修船船塢。記者江睿智／攝
分享

潛艦台船

相關新聞

調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

myfone行動創作獎／林之晨：作品大玩科技梗

2019-11-25 14:23

myfone行動創作獎／「百文不如一鍵」 改2字抱走7萬

2019-11-25 14:23

聯電盤中股價創13個月高點 成交量創7個月大量

2019-11-25 14:19

北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09

記錄男童真反骨 奪myfone行動創作百萬獎

2019-11-25 14:08

台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 今完工命名

2019-11-25 13:14

醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

2019-11-25 13:10

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41

新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

3人小公司單靠「手提袋」闖出破千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:35

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

華紙扎根台東 創造就業

2019-11-24 23:32

HAPPY GO 號召卡友送愛

2019-11-24 23:32

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

王瑞瑜 加碼捐助失親兒

2019-11-24 23:10

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03

羅光廷專訪／祕密武器 顛覆舊思維

2019-11-24 23:01

羅光廷專訪／擦亮台灣品牌…人生使命

2019-11-24 23:01

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

點子農場／假酒神探的下一個任務

2019-11-24 22:54

好書導讀／永續創新 寫蘿蔔糕傳奇

2019-11-24 22:54

瑪格麗特談品牌／老闆與領導

2019-11-24 22:54

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

董事、獨董配票失利...許家股權多 丟福懋油經營權

2019-11-25 14:23

雞蛋水餃股明年4月強制退場 12檔股票列觀察名單

2019-11-25 17:24

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

中部食品廠經營權亂鬥！興泰掌福懋油買自家股 檢調要查

2019-11-25 14:19

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top