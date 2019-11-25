國艦國造要國產化 台船將在基隆廠設潛艦紅區設備專區

2019-11-25 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



國艦國造將進入落實階段。台船董事長鄭文隆今（25）日表示，將在基隆廠設潛艦「紅區設備」專區，規畫5間工廠，預計明（2020）年3月開工建廠房，台船將與民營業者合作生產部分潛艦紅區設備。

鄭文隆今日在海研船交船典禮受訪時作上述說明，證實潛艦國造專區落腳基隆廠。

至於台船潛艦「紅區設備」專區的投資額及生產項目為何，鄭文隆都以機密為由，拒絕進一步說明。不過他表示，目前國軍規畫建造8艘潛艦，將由台船執行，台船是國內外潛艦專家評鑑，台灣唯一有技術、有設備製造潛艦船廠。台船高雄廠規畫為潛艦船身製造、裝備廠，基隆廠則規畫為潛艦「紅區設備」專區。

他表示，基隆廠潛艦「紅區設備」專區，規畫要使用6.4公頃土地，興建5間工廠，未來若國艦國造進一步擴大而需要增加土地，基隆市長林右昌已承諾將協助尋找適合土地，使其進一步發展為產業聚落。

鄭文隆強調，國艦國造最重要的就是要將產業鏈在地化，他估計，第一艘潛艦國產化的比率約為41%，之後將再逐步提高國產化比重。

鄭文隆透露，早在3年多前，台船就找了民營幾家技術較高的船公司試研製潛艦紅區設備，累積一些成果，也培養了一些人才。