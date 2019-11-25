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台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

皇翔捷運中山站「捷二」標售 總底價24.4億元

2019-11-25 18:14經濟日報 記者陳美玲／即時報導

皇翔建設委託仲量聯行公開標售台北市捷運中山站6號出口「捷二聯開商辦案」部分樓層；負責標售作業的仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，台北市A級辦公室空置率來到歷史新低；光是今年台北市A級辦公室租金上漲就超過5%，預計漲勢至少會持續到2023年。

吳瑤華指出，在台北市A級辦公室極度稀缺情況下，皇翔捷運聯開案是今明年僅此一棟全新釋出的A級商辦大樓，且單層面積約450坪、一層一戶，且目前台北市精華區域A級辦公室多為二手釋出且面積相對偏小，無法滿足企業集中事業單位於同棟大樓辦公之需求，看好此次標售有機會順利標脫。

「捷二聯開商辦案」是捷運中山站六號出口的捷運共構案，擁有台北市南京西路62號門牌，土地面積達508.5坪，是第三種商業用地，為地上17樓、地下四樓之聯開商辦案；該案皇翔建設分回32%，包括四樓商場，10~12樓辦公室，以及17樓40.5坪和34.47坪辦公單位，還有19個停車位，合計面積共有1,865.25坪。該案總標售底價24.4億元，換算每坪底價127萬元，車位每個380萬元，將在12月20日決標。

吳瑤華表示，新光三越南西商圈近幾年發展蓬勃，惟區域辦公室多為屋齡較高之產品，近10年來並無新大樓釋出，皇翔捷二聯開大樓為近年來台北市唯一釋出可分層購置的辦公大樓。

吳瑤華說，由於近年台北市頂級辦公室產品稀缺，企業整併、總部化需求高，辦公室租金、售價持續上揚。該棟大樓正式啟用，將為區域辦公市場注入一股新活力。

皇翔建設公開標售台北市捷運中山站6號出口「捷二聯開商辦案」部分樓層，標售總底價2...
皇翔建設公開標售台北市捷運中山站6號出口「捷二聯開商辦案」部分樓層，標售總底價24.4億元，換算每坪底價127萬元，車位每個380萬元，將在12月20日決標。業者提供
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皇翔捷運

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