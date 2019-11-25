今年秋冬遊國旅補助 宜花東及離島最受歡迎

2019-11-25 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



交通部為刺激國旅、並減輕陸客來台縮減衝擊所實施的秋冬遊國旅補助，據交通部觀光局最新統計，目前參與自由行旅客優惠的旅宿業家數逾7,800家，占全部合法旅宿業者六成多，為歷次補助最高，各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾13億元，其中宜蘭、花蓮、台東及離島的金門、澎湖和馬祖最受旅客歡迎。

觀光局指出，「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，實施期間為今年9月1日至12月31日，其中深受民眾肯定的「自由行住宿優惠」方案，透過實質獎助鼓勵國人國內旅遊，帶動全台國民住宿型旅遊，不僅減輕國人旅宿負擔，也有效帶動旅宿業營收，業者熱烈響應，目前已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

觀光局說，截至11月中旬，使用補助情形最踴躍的前六名縣市，依序為宜蘭縣、台東縣、花蓮縣 、高雄市、屏東縣、台中市，這六個縣市申請補助房間數均已超過10萬間。

另外，這次擴大國旅秋冬遊亦規劃離島加碼（可使用第二次住宿補助），所以三個離島的補助申請也相當亮眼，其中金門縣與澎湖縣均近6萬房間數，連江縣也有1.3萬房間數。多數參加這次活動的業者均表示，受惠於「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，平日客源明顯增加，已有效帶動營收成長。

而觀光局目前發表「台灣旅館業市場趨勢分析」調查報告，針對台灣近十年國內旅館業成長及分布情形、供給量、國內外連鎖品牌數量等，提供專業分析，報告顯示觀光旅館及一般旅館營收均呈現持續成長趨勢，觀光旅館去（2018）年整體營收592.4億元，近十年成長約55%；一般旅館去年整體營收785.7億元，近十年成長約102%，呈倍數成長。在收入占比中，也看到餐飲收入占比逐年增加，顯示旅館多角化經營可開拓更多商機，整體旅宿市場營收仍屬樂觀。