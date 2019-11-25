親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

今年秋冬遊國旅補助 宜花東及離島最受歡迎

2019-11-25 17:12經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部為刺激國旅、並減輕陸客來台縮減衝擊所實施的秋冬遊國旅補助，據交通部觀光局最新統計，目前參與自由行旅客優惠的旅宿業家數逾7,800家，占全部合法旅宿業者六成多，為歷次補助最高，各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾13億元，其中宜蘭、花蓮、台東及離島的金門、澎湖和馬祖最受旅客歡迎。

觀光局指出，「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，實施期間為今年9月1日至12月31日，其中深受民眾肯定的「自由行住宿優惠」方案，透過實質獎助鼓勵國人國內旅遊，帶動全台國民住宿型旅遊，不僅減輕國人旅宿負擔，也有效帶動旅宿業營收，業者熱烈響應，目前已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

觀光局說，截至11月中旬，使用補助情形最踴躍的前六名縣市，依序為宜蘭縣、台東縣、花蓮縣 、高雄市、屏東縣、台中市，這六個縣市申請補助房間數均已超過10萬間。

另外，這次擴大國旅秋冬遊亦規劃離島加碼（可使用第二次住宿補助），所以三個離島的補助申請也相當亮眼，其中金門縣與澎湖縣均近6萬房間數，連江縣也有1.3萬房間數。多數參加這次活動的業者均表示，受惠於「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，平日客源明顯增加，已有效帶動營收成長。

而觀光局目前發表「台灣旅館業市場趨勢分析」調查報告，針對台灣近十年國內旅館業成長及分布情形、供給量、國內外連鎖品牌數量等，提供專業分析，報告顯示觀光旅館及一般旅館營收均呈現持續成長趨勢，觀光旅館去（2018）年整體營收592.4億元，近十年成長約55%；一般旅館去年整體營收785.7億元，近十年成長約102%，呈倍數成長。在收入占比中，也看到餐飲收入占比逐年增加，顯示旅館多角化經營可開拓更多商機，整體旅宿市場營收仍屬樂觀。

觀光局說，未來將繼續與業界及各縣市政府推動觀光發展，輔導觀光產業提升服務品質，結合中央與地方政府及業者的力量，振興觀光旅遊市場。

交通部觀光局最新統計，秋冬遊國旅補助實施迄今，各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾...
交通部觀光局最新統計，秋冬遊國旅補助實施迄今，各縣市旅客申請自由行住宿補助金額逾13億元，其中宜蘭、花蓮、台東及離島的金門、澎湖和馬祖最受旅客歡迎。　圖／觀光局提供
分享

觀光營收國民

相關新聞

調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

myfone行動創作獎／林之晨：作品大玩科技梗

2019-11-25 14:23

myfone行動創作獎／「百文不如一鍵」 改2字抱走7萬

2019-11-25 14:23

聯電盤中股價創13個月高點 成交量創7個月大量

2019-11-25 14:19

北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09

記錄男童真反骨 奪myfone行動創作百萬獎

2019-11-25 14:08

台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 今完工命名

2019-11-25 13:14

醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

2019-11-25 13:10

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41

新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

3人小公司單靠「手提袋」闖出破千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:35

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

華紙扎根台東 創造就業

2019-11-24 23:32

HAPPY GO 號召卡友送愛

2019-11-24 23:32

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

王瑞瑜 加碼捐助失親兒

2019-11-24 23:10

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03

羅光廷專訪／祕密武器 顛覆舊思維

2019-11-24 23:01

羅光廷專訪／擦亮台灣品牌…人生使命

2019-11-24 23:01

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

點子農場／假酒神探的下一個任務

2019-11-24 22:54

好書導讀／永續創新 寫蘿蔔糕傳奇

2019-11-24 22:54

瑪格麗特談品牌／老闆與領導

2019-11-24 22:54

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top