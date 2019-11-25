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世紀集團台北港廠房上梁 投資50億打造離岸風電基地

2019-11-25 16:55經濟日報 記者林于蘅／即時報導

世紀集團響應政府離岸風電供應鏈國產化政策，斥資逾50億元，在新北市八里的台北港區承租21公頃土地，作為發展離岸風電基地用於興建水下基礎製造廠房及預組裝場地，並於今（25）日舉行上梁典禮；同樣位於南碼頭的二期廠房正進行建照申請，預計明年加入生產的行列。

此外，世紀風電在台北港區的工廠屋頂，預計設置超過屋頂二分之一面積的太陽能板，種電面積超過5,000坪，預計發電量達1,998.88瓩，完工後將成為北北基屋頂發電量最高的工廠。

新北市長侯友宜表示，新廠預計於2020年2月正式開始量產出貨，可望帶動離岸風電產業蓬勃發展，帶領台灣基礎鋼鐵工業邁入新紀元。

世紀集團董事長賴文祥說明，由於離岸風電水下基礎體積龐大，無法使用陸地運輸，一定要透過海運才能運輸，經過公司內部專業的審慎評估後，選擇台北港作為發展離岸風電基地。

賴文祥指出，台北港南碼頭四面臨海、用地規畫方正，水深有16米，且潮差小只有1.5米，是發展國際風電專區的理想場域，世紀集團目前已取得沃旭及CIP訂單，總金額近200億元，盼後續生產出貨順利。

世紀集團響應政府離岸風電供應鏈國產化政策，投資新北市八里的台北港區，用於興建水下基礎製造廠房及預組裝場地，侯友宜說，世紀集團不但工廠生產綠能相關產品，「工廠的屋頂也很綠能」，超過二分之一的屋頂面積，設置太陽能板，響應屋頂種電政策，預計發電量達1,998.88瓩。

侯友宜指出，世紀風電目前在台北港投資金額超過50億元，預估可創造300個以上的就業機會，同樣位於南碼頭的二期廠房，也正進行建照申請相關作業，可望在明年度投入生產。

新北市經發局補充，台北港區持續興建各項港埠設施，包括填築增建北碼頭物流倉儲區及南碼頭區，發展成為台灣北部區域具有遠洋貨櫃航線條件、加值物流中心、海空聯運及綠能環保等功能之港埠，據以成為北部貨櫃集散之新據點。

港區內目前填土造陸將在2023年完工，未來也將陸續招商，另外，港區外圍可供輕度加工製造，規劃台北港產專區面積總計約2.4公頃土地，容許設立低汙染工廠，公告招商期間自8月30日至11月28日。

新北市經發局表示，盼藉由串連產專區發展，連結新北其他區域優質之加工製造能力，並藉由台北港樞紐地位串聯本市產業及國際供應鏈，帶動本市產業轉型及升級。

此外，新北市今年整體投資及經濟發展，預計創造約1,176億元的投資額、10,000個就業機會。未來也將與台北港區共同招商，持續與民間業者合作，讓更多廠商投資新北。

離岸風電北港碼頭

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