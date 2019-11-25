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華航集團推花蓮-下地島包機 促進兩地互訪推觀光

2019-11-25 15:35經濟日報 記者楊文琪／即時報導

華航集團為推廣台日觀光，增進多元旅客市場，規劃在今（25）日及28日直飛日本宮古島市機場－下地島機場；為期四天三夜的行程，由華航集團與日本JTB Okinawa旅行社合作規劃。這次以華信航空ERJ-190機型執行任務，今日宮古島市長下地敏彥率領當地旅客搭乘AE7359首航包機於上午11時10分由下地島機場起飛，台灣時間11時30分抵達花蓮機場。

花蓮縣擁有得天獨厚的自然景色，來自下地島的日籍旅客將會到榮獲米其林綠色指南三星的太魯閣國家公園，囊括清水斷崖、大峽谷、九曲洞、燕子口和砂卡礑等景點，一覽層次豐富的自然景觀；再往北走，北部知名的平溪、九份、野柳等行程亦安排在內，相信可以帶給日本旅客不同的旅遊體驗。

日本沖繩縣則向來是旅遊熱門地點，2018年前往沖繩的旅客直逼千萬，加上下地島機場國際航廈新落成，為這座美麗的小島開啟與世界接軌的窗。下地島屬於宮古島市，是水上活動聖地，如內陸充滿神祕氣息的「通池」就是旅客絕對不能錯過的景點，更是潛水愛好者的天堂；如果是愛好品嘗美食的玩家，可以在當地品嚐琉球傳統料理、知名的雪塩冰淇淋等，視覺、味覺雙重滿足。

華航集團這次包機直航讓國人一窺下地島美景，未來到沖繩遊玩多了不一樣的新選擇，同時也藉由包機帶進日本旅客，提升花蓮的國際能見度，振興東部觀光。

華航是目前國內擁有最多日本航點的航空公司，包含北海道（新千歲）、靜岡、福岡、廣島、東京羽田和成田、石垣島、大阪、宮崎、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、富山及熊本等共15個，提供旅客多元選擇，可安排不同機場進出，行程規畫更加便利、有彈性。

規劃在今（25）日及28日直飛日本宮古島市機場－下地島機場；為期四天三夜的行程，...
規劃在今（25）日及28日直飛日本宮古島市機場－下地島機場；為期四天三夜的行程，由華航集團與日本JTB Okinawa旅行社合作規劃。這次以華信航空ERJ-190機型執行任務。　圖／華航提供
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