鐵道迷快看！台鐵退役座椅首次公開銷售

2019-11-25 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



鐵道迷有福了。台鐵局首次銷售列車上退役的乘客座椅，提供民眾另類方式蒐藏大件鐵路文物。這次銷售活動訂於12月12日（星期四）上午9時於台鐵局高雄機廠廠區內舉辦，邀請各方鐵路文化愛好者一同共襄盛舉。

這次銷售的退役列車座椅包含推拉式自強號雙人坐臥兩用椅（紅、藍）各50組，每組售價2,000元、觀光列車雙人坐臥兩用椅100組，每組售價2,500元、觀光列車單人坐臥兩用椅100組，每組售價1,500元。這些座椅是由車廂無階化改造案及環島觀光列車更新案，從推拉式自強號列車與環島觀光列車上拆卸，每張座椅承載過不同旅人的故事與記憶。

台鐵局期盼透過本次的銷售活動，讓喜愛鐵路文化的民眾也能擁有典藏鐵路退役座椅的機會，甚至發揮創意，活化利用。

退役座椅銷售資訊如下：

一、銷售地點：台鐵局高雄機廠裝配工場(地址：高雄市鳳山區武慶二路221號)

二、展示參觀：今年11月25-27日，每天9:00-12:00及13:00-15:00，於高雄機廠文康中心陳列本次退役座椅之各款展示品供民眾參觀。

三、報名方式：今年11月28日（星期四）上午9:30起開放民眾線上報名，限額45名，報名網址將同步公告於台鐵夢工場粉絲專頁。

四、入場資訊：今年12月9日（星期一）上午10:00於台鐵夢工場官方粉絲專頁公告前45名報名者入場編號與進場時間，每人每次進場最多選購15組座椅（四款合計），售完為止。

五、銷售日期：今年12月12日（星期四）上午9:30至12:00（1~20號入場），下午13:00至15:00（21~45號入場）。

六、選購方式：

(一)取得入場編號之選購者請依台鐵夢工場官方粉絲專頁公告之進場時間持身分證件於入口處報到，當日將視座椅選購剩餘數量情形，於15:00開放現場排隊或加購。

(二)選購者須於當日自行將所選購之座椅載運離場，廠區內備有停車空間及堆高機設備協助搬運。現場另外提供貨運服務，選購人可逕洽貨運公司。

(三)退役座椅均為原裝、舊品，未經加工、清潔，選購人於現場確認座椅現況及簽認取貨後即不受理退貨及換貨要求，亦無法提供零件供應或維修等保固及售後服務。

(四)活動現場提供座椅清潔服務，選購者可逕洽清潔公司人員，本服務之價格與內容由選購者及清潔公司雙方自行議定。