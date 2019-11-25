李安獲頒蔡萬才貢獻獎 稱對台灣關心和愛是非常自然

2019-11-25 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



第三屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由花蓮門諾醫院、國際知名導演李安獲獎！

李安表示，這次獲獎非常感謝，他對台灣的關心和愛是非常自然的，也一直感受到許多台灣鄉親對他的支持和喜愛。他也再次謙虛表示，「聽到自己被褒揚反而有點不自在。」李安表示，未來還是希望發揮自己的力量，持續栽培台灣的電影人才，把國際電影的專業引進台灣。

今（25）日舉行的贈獎典禮上，副總統陳建仁親臨致詞，並和吳氏宗親會理事長吳豐山共同擔任贈獎人。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才故總裁一生秉持「取之社會、回饋社會」的精神，1988年個人出資成立富邦慈善基金會，富邦集團的公益作為也由此出發。2014年總裁逝世後，家族繼承遺志，在2015年、2017年分別舉辦第一、二屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，今年為第三屆，獲獎者李安導演和門諾醫院長期在藝術、醫療領域耕耘，擁有卓越成就，這也是舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」最重要的意義，希望表彰這些對台灣有卓越貢獻者，匯聚更多正向的力量。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」每兩年舉辦一次，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，採推薦提名制，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體，並聘請相關領域的專業公正人士組成評審委員會，擇其上選為預定得獎人。本屆得獎人李安導演和門諾醫院各自在藝術和醫療領域長期貢獻台灣社會，非常令人敬佩。

「蔡萬才台灣貢獻獎」的獎座設計，融合代表台灣原生精神的三大元素「光、金、岩」。光的元素代表「榮譽」，為玻璃材質，來自新竹的玻璃工藝；金的元素代表「粹煉」，為金屬材質，來自被譽為亞洲第一貴金屬礦山的金瓜石；岩的元素代表「堅毅」，為岩石材質，來自石頭的故鄉花蓮，獎座的設計彰顯「蔡萬才台灣貢獻獎」得獎者的榮耀，經歷長期粹煉，發揮堅毅的台灣精神。

李安是柏林影展史上唯一奪得兩次「最佳電影」的導演；亦是唯一能夠於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上奪得「最佳導演獎」的台灣導演。他以不同形式的電影表現東方，也表現西方；關心傳統，也關注當代；以大眾化的電影語言，讓全世界看到了台灣文化上的包容性和對多元文化的尊重。具開發不同題材的創作勇氣，結合藝術與商業元素傳達人性普世價值，並獲得卓越的藝術成就，更帶給許多人不同的啟發與追求夢想的勇氣。

50年代門諾會徵召北美各地愛心的會友，組成山地醫療隊，從1948年開始，來到花蓮，進入山區偏鄉部落，從事山地巡迴醫療，為原住民同胞提供醫療藥品、救濟物資以及衛生教育等照顧服務。從一輛小巡迴醫療車開始，到1954年門諾醫院創院，十餘年來服務花東偏遠地區原住民，並普及到一般民眾。