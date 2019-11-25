親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

李安獲頒蔡萬才貢獻獎 稱對台灣關心和愛是非常自然

2019-11-25 15:14經濟日報 記者葉憶如／即時報導

第三屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由花蓮門諾醫院、國際知名導演李安獲獎！

李安表示，這次獲獎非常感謝，他對台灣的關心和愛是非常自然的，也一直感受到許多台灣鄉親對他的支持和喜愛。他也再次謙虛表示，「聽到自己被褒揚反而有點不自在。」李安表示，未來還是希望發揮自己的力量，持續栽培台灣的電影人才，把國際電影的專業引進台灣。

今（25）日舉行的贈獎典禮上，副總統陳建仁親臨致詞，並和吳氏宗親會理事長吳豐山共同擔任贈獎人。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才故總裁一生秉持「取之社會、回饋社會」的精神，1988年個人出資成立富邦慈善基金會，富邦集團的公益作為也由此出發。2014年總裁逝世後，家族繼承遺志，在2015年、2017年分別舉辦第一、二屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，今年為第三屆，獲獎者李安導演和門諾醫院長期在藝術、醫療領域耕耘，擁有卓越成就，這也是舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」最重要的意義，希望表彰這些對台灣有卓越貢獻者，匯聚更多正向的力量。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」每兩年舉辦一次，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，採推薦提名制，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體，並聘請相關領域的專業公正人士組成評審委員會，擇其上選為預定得獎人。本屆得獎人李安導演和門諾醫院各自在藝術和醫療領域長期貢獻台灣社會，非常令人敬佩。

「蔡萬才台灣貢獻獎」的獎座設計，融合代表台灣原生精神的三大元素「光、金、岩」。光的元素代表「榮譽」，為玻璃材質，來自新竹的玻璃工藝；金的元素代表「粹煉」，為金屬材質，來自被譽為亞洲第一貴金屬礦山的金瓜石；岩的元素代表「堅毅」，為岩石材質，來自石頭的故鄉花蓮，獎座的設計彰顯「蔡萬才台灣貢獻獎」得獎者的榮耀，經歷長期粹煉，發揮堅毅的台灣精神。

李安是柏林影展史上唯一奪得兩次「最佳電影」的導演；亦是唯一能夠於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上奪得「最佳導演獎」的台灣導演。他以不同形式的電影表現東方，也表現西方；關心傳統，也關注當代；以大眾化的電影語言，讓全世界看到了台灣文化上的包容性和對多元文化的尊重。具開發不同題材的創作勇氣，結合藝術與商業元素傳達人性普世價值，並獲得卓越的藝術成就，更帶給許多人不同的啟發與追求夢想的勇氣。

50年代門諾會徵召北美各地愛心的會友，組成山地醫療隊，從1948年開始，來到花蓮，進入山區偏鄉部落，從事山地巡迴醫療，為原住民同胞提供醫療藥品、救濟物資以及衛生教育等照顧服務。從一輛小巡迴醫療車開始，到1954年門諾醫院創院，十餘年來服務花東偏遠地區原住民，並普及到一般民眾。

電影李安富邦金控

相關新聞

調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

myfone行動創作獎／林之晨：作品大玩科技梗

2019-11-25 14:23

myfone行動創作獎／「百文不如一鍵」 改2字抱走7萬

2019-11-25 14:23

聯電盤中股價創13個月高點 成交量創7個月大量

2019-11-25 14:19

北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09

記錄男童真反骨 奪myfone行動創作百萬獎

2019-11-25 14:08

台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 今完工命名

2019-11-25 13:14

醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

2019-11-25 13:10

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41

新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

3人小公司單靠「手提袋」闖出破千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:35

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

華紙扎根台東 創造就業

2019-11-24 23:32

HAPPY GO 號召卡友送愛

2019-11-24 23:32

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

王瑞瑜 加碼捐助失親兒

2019-11-24 23:10

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03

羅光廷專訪／祕密武器 顛覆舊思維

2019-11-24 23:01

羅光廷專訪／擦亮台灣品牌…人生使命

2019-11-24 23:01

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

點子農場／假酒神探的下一個任務

2019-11-24 22:54

好書導讀／永續創新 寫蘿蔔糕傳奇

2019-11-24 22:54

瑪格麗特談品牌／老闆與領導

2019-11-24 22:54

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

台塑樂活路跑彰化開跑 王瑞瑜加碼600萬元助失親兒

2019-11-24 10:54

裝滿再飛消滅70萬瓶裝水 全球6家航空跟塑膠製品說掰掰

2019-11-24 10:41

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

精密陶瓷助攻 和成推升前三季營運轉盈

2019-11-24 18:36

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top