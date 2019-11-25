德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



烘焙原料商德麥（1264）今（25）日與全球前三大乳酪製品大廠、法國Savencia Fromage & Dairy集團，進行台灣區總代理簽約，將於今年年底開始銷售。德麥總座吳文欽表示，台灣烘焙市場今年景氣不佳，衰退1至2%，相信引進新品牌，將成為明年台灣市場成長新動能。

吳文欽說，德麥引進法國Savencia旗下兩大品牌，為「LESCURE」以及「Elle&Vire」，其中LESCURE走高價路線，為德麥所有代理歐洲奶油中，最貴且最頂級的奶油產品，要搶攻烘焙市場，以高檔精緻糕點，和高檔飯店餐廳為主；Elle&Vire則是全通路市場，除了烘焙糕點之外，還有飲料、甚至是義大利麵等。

他也提到，B2C（商家對消費者）非德麥強項，不過仍會努力開拓市場，所以這兩大品牌會先以B2B（客戶對客戶）為主，並主打台灣市場，因為烘焙業使用的原料金額中，占最高的就是奶油。

至於今年和明年的烘焙業景氣，他觀察，今年台灣市場不好，因陸客不來，還有一例一休和店租的成本高，導致一個內就有超過100家麵包店關閉。

以德麥來說，今年台灣市場就衰退1至2%，不過今年拿到法國Savencia兩個品牌台灣總代理權，雖然他認為，明年台灣烘焙市場依然挑戰大，但德麥的台灣市場有機會成長。

另外，德麥明年也將會設立製造原物料的工廠，可能投資不大，但是會自己生產具有競爭力的產品，只是目前尚不能透露。