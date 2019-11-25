科技部大手筆更新 新海研2號及新海研3號將出航拚科研

2019-11-25 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



繼勵進號完成科學首航之後，台灣海洋研究又將增加研究的生力軍。科技部投入9.4億元，由台船監造的新海研2號及新海研3號研究船今（25）日交船，將分別交由海洋大學、中山大學管理，投入我國海洋物理、化學、地質等研究。

新海研1號也即將在年底前竣工，將交由台大管理。科技部表示，隨著三艘新研究船的加入，未來將提升海洋基礎科學研究的能量，並且進行跨領域研究及國際合作上向前邁進。

為改善國內海洋研究環境，科技部推動海洋研究船汰舊換新，由台船公司承攬設計製造3艘新海洋研究船，天星管理顧問股份有限公司監造。歷經一年多的建造、廠測、海上公試等程序，新海研2號及新海研3號研究船，分別於今 (2019) 年7月20日及8月27日竣工並陸續完成驗收，科技部特別擇定今日在台船基隆廠舉辦新海研2號及新海研3號交船典禮。

科技部表示，台灣四面環海，海洋研究對台灣社會安全、防災及海洋產業的永續發展極為重要，特別是對於水產業有極重要的貢獻。科技部推動海洋研究已經超過50年，在前人之努力下也已經獲致豐碩之成果，但目前為止研究海域大多侷限於西北太平洋的邊緣海包括東海與南海及台灣周遭海域，未來海洋研究船更新後，船隻大型化將更適合進行遠洋及深海探測，為此科技部將配合新研究船的啟用，推動「航向藍海計畫(Sailing to the Blue Sea)」，希望藉此計畫建立一個研究平台，並重新定義海洋研究的核心目標，引導台灣海洋研究航向廣闊的藍色海洋，並發展跨界研究及擴大國際合作。

科技部表示，未來新研究船的營運規畫已獲得行政院同意，新海研1、2、3號將由現有海洋研究船的管理營運學校-台灣大學、海洋大學與中山大學等三校繼續管理營運，讓新舊研究船的營運無縫接軌。新研究船將依據聯合國國際海事組織所制訂的國際安全管理章程(International Safety Management Code，簡稱ISM code)來營運，目前三校均已取得船舶安全管理證書，並建立相關管理制度，未來新研究船將在符合國際標準及安全適航的條件下營運。