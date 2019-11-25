KKBOX統計 分眾已成趨勢、R&B成串流音樂黑馬

2019-11-25 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



KKBOX公布「 2019年台灣娛樂產業趨勢報告」，近年不論是「KKBOX 音樂、KKTV 影劇、KK 選物與 KKTIX 票務」，可以觀察到分眾已成趨勢，2019年消費者更知道自己要什麼、更在意「品味」、多元跨裝置使用，用戶比起以往更自主掌控自己的「娛樂生活」，年輕人對於「小眾、獨立、新品牌、新人」更感興趣。

KKBOX發現，台灣聽眾聽歌存在「時間差」，南部、北部用戶聽音樂行為大不同。例如在周末，南部用戶超愛聽音樂；歌曲的分眾已經成為趨勢，嘻哈火熱，但R＆B成為年度大黑馬。

KKBOX 從 2019 年全台各縣市聽歌時間數據分析，發現台灣南部地區（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）與北部（雙北、基隆）聽音樂大數據存在有趣的行為差異。從聽歌高峰來看，南北聽歌時間較集中在「通勤、午間、睡前」時間，由於北部地區民眾普遍離通勤地點較遠而較早出門，聽歌高峰落在上班、上課前的8時30分。北部用戶習慣於周間聽歌，週末時段南部用戶選擇聽音樂作為休閒娛樂比率更高。

KKBOX 也公布 2019 年度曲風趨勢分析，「分眾」依然是今年音樂風格的發展方向，也從各曲風中逐漸看出消長。「Hip-hop（嘻哈）」熱潮持續延燒，今年金曲獎更誕生史上首位嘻哈歌王 Leo 王、KKBOX排行榜五冠王 OSN 高爾宣到帶起「陷阱妹」與「gucci舞」熱潮的屁孩Ryan，今年台灣樂壇掀起新生代的嘻哈風潮，也讓 2019 年嘻哈曲風聆聽總數相較去年增加超過3成。但另一個受矚目的曲風為「R&B」，近幾年如 Julia 吳卓源、Karencici 等新生代歌手，開始嘗試將作品融入R&B元素，新作品一推出往往攻佔KKBOX綜合新歌即時榜，讓越來越多年輕人愛上這較為慵懶放鬆的曲風，聆聽總數相比去年增加 20％，其中又以 20 歲以下的年輕族群最為明顯，成長了將近 60%。

今年 KKBOX 公布在 2018 - 2019 年間，兩年內首次發片歌手之知名度竄升榜，有別於傳統排行榜，透過知名度竄升榜機制可以看出年度「爆紅」指標，也特別細分各年齡層，更可感受世代間喜好特色，其中吳青峰、OSN 高爾宣、李佳歡三位歌手稱霸各年齡層竄升榜，吳青峰與李佳歡皆在選秀節目上藉由好表現成為話題熱點，後續新專輯歌曲也陸續引發話題；李佳歡則是一上架在選秀節目上翻唱的歌曲〈不痛〉，隨即進到 KKBOX 新歌週榜前五名；高爾宣的作品〈Without You〉更勇奪 KKBOX 新歌即時榜、華語新歌日榜、華語新歌週榜、華語單曲日榜，以及嘻哈單曲週榜等 5 個 KKBOX 指標性排行榜冠軍，成為年度討論度最高的饒舌新人。

觀察 20 歲以下區間，抖音等短影音平台持續在年輕人間發揮影響力，演唱〈綠色〉、〈你的酒館對我打了烊〉的抖音爆紅歌手陳雪凝，成為今年青少年關注的歌手前五名。