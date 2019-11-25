北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



全台第一個專為網路外送員專職的工會「台北市網路平台外送員職業工會」正式上路，未來將扮演外送員、政府、網路點餐平台業者三方之間溝通協調的角色，並協助外送員辦理勞健保業務。

工會上路之際，美食外送平台foodpanda即表達高度支持。

為了鼓勵外送夥伴加入工會， foodpanda向工會爭取的外送夥伴回饋方案同步啟動，今（25）日宣布即日起至年底，foodpanda外送夥伴加入台北市網路平台外送員職業工會，即享免支付首次入會費500元的優惠。

同時，foodpanda積極向外送夥伴佈達優惠資訊，預計將有上千名外送夥伴受惠，期望為外送夥伴提供更完整的保障與權益。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司十分樂見台北市網路平台外送員職業工會正式上路，外送夥伴的安全及權益為 foodpanda最重視的，鼓勵外送夥伴視自身情形，自行決定是否加入工會。除了將佈達工會資訊，也會為各地的外送夥伴努力尋找並提供最合適的工會選擇，讓每一位外送夥伴都能對於自身權益更有意識。

台北市網路平台外送員職業工會是為網路點餐平台外送員工作特性所成立的工會，將全力針對外送員的需求與政府及各大外送平台協商，並為成員提供多方面的保險保障。