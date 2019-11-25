親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

北市網路平台外送員職業工會上路 foodpanda表支持

2019-11-25 14:09經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

全台第一個專為網路外送員專職的工會「台北市網路平台外送員職業工會」正式上路，未來將扮演外送員、政府、網路點餐平台業者三方之間溝通協調的角色，並協助外送員辦理勞健保業務。

工會上路之際，美食外送平台foodpanda即表達高度支持。

為了鼓勵外送夥伴加入工會， foodpanda向工會爭取的外送夥伴回饋方案同步啟動，今（25）日宣布即日起至年底，foodpanda外送夥伴加入台北市網路平台外送員職業工會，即享免支付首次入會費500元的優惠。

同時，foodpanda積極向外送夥伴佈達優惠資訊，預計將有上千名外送夥伴受惠，期望為外送夥伴提供更完整的保障與權益。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司十分樂見台北市網路平台外送員職業工會正式上路，外送夥伴的安全及權益為 foodpanda最重視的，鼓勵外送夥伴視自身情形，自行決定是否加入工會。除了將佈達工會資訊，也會為各地的外送夥伴努力尋找並提供最合適的工會選擇，讓每一位外送夥伴都能對於自身權益更有意識。

台北市網路平台外送員職業工會是為網路點餐平台外送員工作特性所成立的工會，將全力針對外送員的需求與政府及各大外送平台協商，並為成員提供多方面的保險保障。

即日起，工會即開始提供服務，除了擔任外送員的發聲管道、協助外送員辦理勞健保業務，有效會員還能獲得商業團體意外傷害保險。

foodpanda外送夥伴年底前加入台北市網路平台外送員職業工會，無須支付首次入...
foodpanda外送夥伴年底前加入台北市網路平台外送員職業工會，無須支付首次入會費500元。圖／foodpanda提供
分享

健保保險美食外送

相關新聞

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31

德麥拿下法國Savencia兩品牌代理權 明年台灣市場可期

2019-11-25 14:51

myfone行動創作獎／林之晨：作品大玩科技梗

2019-11-25 14:23

myfone行動創作獎／「百文不如一鍵」 改2字抱走7萬

2019-11-25 14:23

聯電盤中股價創13個月高點 成交量創7個月大量

2019-11-25 14:19

記錄男童真反骨 奪myfone行動創作百萬獎

2019-11-25 14:08

台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 今完工命名

2019-11-25 13:14

醫材股台微醫 送件申請登錄興櫃

2019-11-25 13:10

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17

台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

2019-11-25 12:08

超商第4季業績加菜 統一超、全家年菜預購成長逾2成

2019-11-25 11:41

新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

3人小公司單靠「手提袋」闖出破千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:35

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

華紙扎根台東 創造就業

2019-11-24 23:32

HAPPY GO 號召卡友送愛

2019-11-24 23:32

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台塑生醫 搶攻預防醫學

2019-11-24 23:11

王瑞瑜 加碼捐助失親兒

2019-11-24 23:10

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03

羅光廷專訪／祕密武器 顛覆舊思維

2019-11-24 23:01

羅光廷專訪／擦亮台灣品牌…人生使命

2019-11-24 23:01

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

點子農場／假酒神探的下一個任務

2019-11-24 22:54

好書導讀／永續創新 寫蘿蔔糕傳奇

2019-11-24 22:54

瑪格麗特談品牌／老闆與領導

2019-11-24 22:54

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑彰化樂活路跑 超大氣墊樂園親子同樂

2019-11-24 13:10

台塑樂活路跑彰化開跑 王瑞瑜加碼600萬元助失親兒

2019-11-24 10:54

裝滿再飛消滅70萬瓶裝水 全球6家航空跟塑膠製品說掰掰

2019-11-24 10:41

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

鴻海股價力守90元 外資終結連29日買超

2019-11-25 12:15

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

瓦城可轉債26日開始受理競拍 底標價102元

2019-11-25 10:26

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

陸資買大同恐成國安漏洞？ 金管會重啟調查

2019-11-25 11:48

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

前瞻趨勢／科技部部長陳良基 推動USR 媒合人才 幫產學搭橋

2019-11-24 22:55

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

福懋油脂經營之爭波濤再起 董事會將是關鍵

2019-11-25 12:21

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

精密陶瓷助攻 和成推升前三季營運轉盈

2019-11-24 18:36

羅光廷專訪／喬山拓版圖 拚全球健身龍頭

2019-11-24 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top