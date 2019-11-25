台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



全新海研船「新海研2號」、「新海研3號」今天交船，但科技部原本只想打造500噸級研究船，怎麼最後變成800噸？台船董事長鄭文隆說，會要五毛給一塊，除了考慮研究設備一應俱全，還要融進環保，節能，智慧三個原素，也因此才會從500噸變800噸，他們不是故意做大，而是必須這麼大，否則無法按照合約把設備裝進去，

早上在台船基隆廠的命名交船儀式，除了船東科技部長陳良基，準備接新船的海大校長張清風，中山大學副校長陳陽益，副總統陳建仁，基隆市長林右昌，立委蔡適應也來了，熱鬧滾滾。

鄭文隆說，這個案子台船沒做過，但這個案子不能讓外國人拿走，台灣的技術要提升，不管科技部給多少預算一定要拿下來，他為了台灣造船技術，這個案子非拿不可！

果然拿下後，他們動員全台灣學者專家設計監造，原來是500噸的船，經過教授們的研究和要擺進的設備，最後做出800的船，成了要五毛給一塊，施工期間他上船看很多次，底下管線密密麻麻，小船不見得好做，船越小越難做。

鄭文隆說，船上研究設備一應俱全，還有陀螺儀減搖，環保，節能，智慧三個原素都融進去了。也因為這樣才會從500噸變800噸，他請科技部長諒解，不是故意做大，是必須這麼大，否則無法按照合約裝進去的。

船東科技部長陳良基說，今天以辦喜事的心情來交船，新建海研2號和3號今天交船，另一艘1000噸級的新海研1號，船預計明年初驗收，這3船造價16億，日後將與服役中的勵進號組成新的國家團隊，強化台灣海洋研究的能量。

台灣現有的海研1至3號服役26年以上，船體老舊不堪，也欠缺許多新進觀測設備，加上海研5號數年前意外沉沒澎湖外海，科技部因此投入新台幣16億元，去年1月起交由台船打造的3艘全新海研船，執行科研計畫。