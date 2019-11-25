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新海研2號今交船 海大：明年農曆年後首航

2019-11-25 12:17中央社 台北25日電

台灣全新海研船「新海研2號」、「新海研3號」今天交船，將分別交由海洋大學與中山大學管理。海大表示，新海研2號將肩負學術研究任務，最快在明年農曆年後就能首航。

台灣現有的海研1至3號服役許久，船體都已老舊不堪，也欠缺許多新進觀測設備，加上海研5號則因意外沉沒澎湖外海，科技部因此投入新台幣16億元，去年1月起交由台船打造的3艘全新海研船，執行科研計畫。

其中，500噸級的「新海研2號」與「新海研3號」從今年9月起陸續驗收，並於今天在台船基隆廠舉行交船典禮，未來將分別交由海洋大學與中山大學管理。

海洋大學海洋環境與生態環境研究所特聘教授龔國慶受訪時指出，今天交船後還有後續行政流程，預計年底時可正式交由海洋大學管理，明年農曆年後就能進行首航。

龔國慶指出，「新海研2號」的定位是多功能研究船，可以配合學者們的研究計畫，不管是物理、化學、地質、地科、大氣或生物等領域，只要申請並通過科技部核定、排定船期，就能使用。

未來「新海研2號」將會以北部海域的研究為主，龔國慶表示，目前暫定是台中以北的海域研究計畫為主，甚至可以延伸至日本，此外也能往東邊走。

海洋大學未來每年將會編列3000萬元用以海研船的維護、油料補給與聘用船員、研究員。龔國慶進一步指出，由於相關的限制，執行長期研究任務時只能25人上船，目前10名船員與3名研究員已經到位，往後執行研究任務時，每個研究團隊可以有12人上船。

除了今天交船的兩艘船，另一艘1000噸級的船預計在明年初驗收，3艘新船將與服役中的勵進組成新的海研船隊，強化台灣海洋研究的能量。

海洋大學國慶

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