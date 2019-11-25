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調查報告：2019年台灣出發平均機票比去年降8%

2019-11-25 11:31經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

全球旅遊公司Skyscanner今日公布《2020年旅遊報告》，針對票價進一步分析，發現2019年從台灣出發的機票價格相比去年平均下降約8%，其中曼谷與沖繩各有約16%與10%的降價幅度。

Skyscanner也建議想前往熱門城市的旅客盡量避開星期四或星期五出發，根據資料顯示，若是選擇星期一或星期二出發最高可以有13%的節省比例。

此外，Skyscanner也注意到台灣旅客預訂商務艙的比例相較去年成長超過八成五，豪華經濟艙的成長比例也近乎八成，其中豪華經濟艙的成長幅度更高居全泛亞太地區之冠。票價相比去年，商務艙價格平均下降約5%，而豪華經濟艙也有約17%的降價空間，推測也是因此提高旅客的選搭意願。

若以整個泛亞太地區來看，「獨自旅遊」為2019年最受旅客歡迎的旅遊型態，其次是「慢旅遊」以及「輕旅遊」。但當進一步詢問旅客2020年所偏好的旅遊類型時，「慢旅遊」則奪下冠軍，其次是「JOMO之旅」。

值得注意的是，「永續旅遊」在比例上大幅提升，推測是旅客們越來越關心環境的永續經營。若進一步來看，2020年泛亞太地區的熱門旅遊趨勢依序為下列六項：

「慢旅遊」（Slow Travel）

「慢旅遊」主要著重的是旅遊的質量，盡可能地探索目的地，同時也強調與當地、與旅伴或是與更悠活的步調相連結。其中南韓、香港、台灣，以及日本則有各三分之一的旅客贊同這樣的概念，「慢旅遊」也包含像是長途跋涉或拋開制式行程規劃的旅行，若是您厭倦旅途中趕行程的匆忙，或是認為旅途中的休息比觀光更重要，「慢旅遊」會是您的絕佳選擇。

「JOMO之旅」（Joy of missing out）

「JOMO（Joy of missing out）」源自「社群恐慌症FOMO」，精神卻與其大相逕庭，相較於將旅途搬上社群平台展示，這類旅客反而更重視旅遊當下。他們偏好非第一線的觀光城市，避開人擠人的同時，還是夠拜訪當地著名的景點。相較去年，旅客對JOMO的偏好增加約五成，其中日本與新加坡成長最顯著。

「輕旅行」（Micro Escape）

「輕旅行」連續兩年蟬聯泛亞太地區旅客偏好的旅遊型態第三名，更是台灣旅客心目中第二偏好的選擇，「輕旅行」意味著時間相對短暫、易於規劃，以休息為為主要目地的旅遊。無論是遠足、近年熱門的露營等國內旅遊，到周末即可成行的輕旅行，「輕旅行」以相對低廉的花費及立即可得的放鬆休息擄獲眾多旅客的心。

「老饕之旅」

「美食」是體驗一個城市、與之建立連結最快的方式，旅客們或許會在出發前做足功課，或是從旅途中的相遇徵詢靈感，就如同台灣最「巷子內」的美食往往得從當地人或運將大哥的口中探聽而來，從路邊攤到高檔餐廳，相較於檔次，饕客們反而更在意嘴裡那改變人生的滋味。調查結果也顯示泛亞太地區旅客將持續對美食的熱衷，其中澳洲旅客對此的偏好更是大幅提升約兩成。

「永續旅行」

另一項趨勢的亮點則是「永續旅行」，從在意航班的碳排放量、選擇永續旅遊相關產品，到自備備品、選搭大眾運輸工具等，旅客如今已越來越在意自己對環境的承諾與責任。因此，Skyscanner特別提供「環保之選」(Greener choices) 標籤，標示出二氧化碳排放量較低的航班。過去一年泛亞太地區旅客預訂的航班中，共有16%是對環境友善的，而對此趨勢表示贊同的旅客占比也大幅提升。

「變革之旅」

許多旅客深信旅遊有改變自我的力量，對這類旅客而言，旅遊不僅是為了認識當地，更是自我對話的好機會。無論是參加馬拉松或瑜珈課程，或是幫助當地民眾建造房屋，甚至是擔任語言導師這類善舉， 「變革之旅」可能有許多方式，但更重要的卻是旅途帶給我們生命的意義。

這次報告是根據2017年10月至2019年9月共兩年，Skyscanner網站及行動裝置應用程式上超過10億筆資料整理而成，問卷統計則調查泛亞太地區七個市場共約8,000位使用者的意見，其中包含台灣、澳洲、韓國、印度、香港、日本，以及新加坡。

Skyscanner（www.Skyscanner.com.tw）今日公布《20...
Skyscanner（www.Skyscanner.com.tw）今日公布《2020年旅遊報告》，針對票價進一步分析，發現2019年從台灣出發的機票價格相比去年平均下降約8%，其中曼谷與沖繩各有約16%與10%的降價幅度。　圖／Skyscanner提供
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