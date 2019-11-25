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新年前再飛一次日本韓國 酷航限時五天優惠1,488起

2019-11-25 10:51經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

2019倒數計時，迎接新年前再飛一次日本、韓國。 11月26至30日酷航「飛常酷」促銷好評加碼五天，把握僅有年假，跨年前飛往大阪、東京、札幌、首爾，單程含稅最低1,488起，或提早規劃明年假期，澳洲四航點黃金海岸、墨爾本、雪梨、柏斯，雙點進出任意搭配挑戰一萬有找。

想去歐洲？酷航讓你也可說走就走！計畫浪漫旅行首推希臘雅典，知性旅行不妨來去柏林走一趟，把握酷航月底加碼促銷，前往flyscoot.com ，想飛，現在就走。

這次促銷航點還包含新加坡與轉機航點，除了澳洲四大城、歐洲雙航點：雅典、柏林；還有眾多酷航點，奇妙印尼：在巨港、雅加達、泗水尋找下個峇里島；熱情泰國：曼谷、普吉、合艾、喀比好玩好逛、CP 值超高；神秘印度：清奈、海德巴拉、特里凡得琅、阿姆利則顯示最樸實的美麗；魅力馬來西亞：吉隆坡、濱城、古晉、蘭卡威、關丹、怡保、哥打巴魯和即將在12月3日 開航的亞庇，得天獨厚的多元文化讓你體驗亞洲三大文明。飛常酷促銷旅遊期間最遠至2020年6月。

酷航表示，遠離塵囂，回歸純樸，龍坡邦特有的超然氛圍想必會為來自都市的旅人帶來全新感受。過去曾被法國殖民，街上保有獨特寮法建築。身為世界文化遺產的古都，具代表的「香通寺沉穩而美麗，建築整體至細部雕刻與裝飾將寮式工藝表現的淋漓盡致；清晨時分的布施，更是代表龍坡邦的自然風景；「關西瀑布」將會是旅行中不想錯過的景點，特殊的地質讓湖水呈現奇幻的青藍色漸層，瀑布沖刷聲是洗滌心靈最好的紓壓。酷航北、高出發經新加坡轉機飛往寮國「龍坡邦」、「永珍」一週三班，若你在尋找著什麼，不如就出發前往寮國吧！

「飛常酷促銷」的資訊如下：

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019 年 11 月 26 日 07:00 至 2019 年 11 月 30 日 23:59

旅遊期間：遠至 2020 年 06 月 20 日

11月26 – 30日酷航「飛常酷」促銷好評加碼五天，把握僅有年假，跨年前飛往大...
11月26 – 30日酷航「飛常酷」促銷好評加碼五天，把握僅有年假，跨年前飛往大阪、東京、札幌、首爾，單程含稅最低1,488起，或提早規劃明年假期，澳洲四航點黃金海岸、墨爾本、雪梨、柏斯，雙點進出任意搭配挑戰一萬有找。　圖／酷航提供
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酷航世界文化遺產

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