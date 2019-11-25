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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

影／台中首座輔導未登記工廠合法化產業園區動土

2019-11-25 10:48聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市政府首座輔導未登記工廠合法化的產業園區潭子聚興產業園區今天動土，台中市長盧秀燕說，這座產業園區得來不易，努力8年，明年底可完成整地、道路和公共設施後交給廠商建廠使用，預計110年園區全數完工。

聚興產業位於潭子區新田里，東臨豐興路二段、南近潭興路一段、西臨國道四號台中環線、北近仁愛路一段範圍內，可迅速銜接國道4號及台74線快速道路，交通便利；園區總面積14.76公頃，由市府與台糖公司採改良式區段徵收協議價購方式辦理，劃設約8.86公頃之產業用地，主要引進低污染及低耗能之產業，全數提供給未登記工廠進駐，以輔導潭子地區周邊從事金屬加工、製造之未登記工廠合法化，另有約5.8公頃之公共設施用地，包含綠地、公園、公共停車場、道路、污水處理廠及服務中心等，預計開發費用約11.8億元。

今天的動土儀式由盧秀燕主持，副市長楊瓊櫻和立委江啟臣、洪慈庸與沈智慧等人到場。

盧秀燕表示，這座產業園區8年前規劃，她上任後努力開發讓廠商可以進駐，投入產業發展，此園區交由副市長楊瓊櫻，因為她導經發局又是在地人，了解在地情形，楊當過多屆立委熟悉產業開發，今年8月終於和台糖簽訂議價協議書，廠商說需地急，因此先讓廠商辦預登記作業，市府有12個坵塊，台糖有18個，中市府的12個，今年9月先讓廠商約2.29公頃辦理預登記作業，108年10月9日截止受理，目前有39家廠商申請，正辦資格審查作業，預計108年12月辦理抽籤選地作業，將邀請專業律師為抽籤現場見證人，以保證程序公平、公正、公開。而台糖公司持有的產業用地，則俟其內部完成行政作業，也會對外進行標租。

盧秀燕說，此園區和台糖談8年，土地價格從每坪8萬最後漲到18.6萬元，中市府堅守立場，談到17.2萬元，為了讓大家有好彩頭，吉數，中市府有魄力決，2000元中市府自行吸收，每坪17萬出售。

盧也提出自己施政主軸，透過前店、後廠、自由港的三大經濟策略，因此中市政府將藉由台中優良產業的「後廠」根基，打造產業聚落，並以產業發展及環境永續兩者之平衡為原則，陸續規劃開發優質產業園區，以太平產業園區打頭陣，輔導未登記工廠使用合法產業用地，已有初步成效，目前再推出「潭子聚興產業園區」作為百分百輔導未登記工廠的示範園區，未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田里產業園區及擴大神岡都市計畫產業園區區等開發案。

潭子聚興產業園區除輔導未登記工廠進駐外，也會限制進駐廠商須於4年內取得工廠登記，正式營運後8年內才能移轉土地，以避免炒作土地。園區工程開工後，預計109年底即可交地給廠商建廠，110年園區工程全數完工；開發完成後，預估投資額可達40.5億元，引進903個就業人口。

台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮...
台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮。記者游振昇／攝影
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台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮...
台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮。記者游振昇／攝影
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台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮。記者游振昇／攝影
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台中市潭子區聚興產業園區今天動土，明年底完工，台中市長盧秀燕等人今天主持動土典禮。記者游振昇／攝影
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台糖盧秀燕

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