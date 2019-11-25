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港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45經濟日報 記者黃文奇／台北即時報導

台灣飯店業又一位高階主管被港澳挖角。台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明（Sammy Wu）11月24日正式辭別台灣飯店業，根據消息指出，他將轉戰澳門某具有指標性的五星酒店，擔任副總裁以上的職務，告別他旅居三年多的台北，繼續在觀光服務業打拚。

鄔智明是文華東方酒店集團首位華人餐飲總監。2015年，他曾被邀請服務英國皇室、中國國家主席習近平夫婦。有這「兩大國皇室等級的認證」，鄔智明在台灣餐飲、飯店業界，算得上是第一人，也是迄今唯一。

今年11月初，台北文華東方酒店就傳出鄔智明「將做到月底」，經本報查證，鄔證實此事。業內人士說，近一年來，香港、澳門飯店業確實常來台挖角，包括鄔智明在內，台灣已有不少飯店業高層轉戰港澳，鄔智明也是被挖角的重點標的之一。

據悉，香港、澳門指標五星酒店近一年來不斷對鄔發出邀約，甚至「香港半島酒店」也在搶才之列，據傳，都端出極高的待遇與職務。

台灣飯店業界人士透露，鄔智明在台三年多，連老婆都一起，甚至養了多年的貓也「移民」來台，顯見他原有心在台定居。但近一年來，澳門、香港飯店業界不斷以高薪、高職務發出攻勢。「烈女怕纏夫」他離開或許是遲早的事，薪資與發展當然是關鍵。

業內人士說，挖走鄔智明的澳門酒店，是一家具備「造型特殊」的國際指標型酒店集團，光是房間量體就是台北文華東方的好幾倍，去年才剛開幕，近期也積極來台覓才，鎖定目標後，即展開多方殷勤攻勢。鄔考慮了半年，最後在該酒店提供了「無法拒絕的條件」情況下，終於點頭答應。

鄔智明今年50歲上下，看起來比實際年齡年輕一些，在飯店業服務資歷卻已超過30年，是文華東方酒店集團首位華人餐飲總監，而能夠獲得這樣的頭銜，其專業與用心服務是關鍵。

鄔智明在文華東方酒店集團任職超過16年，前此，他在香港賽馬會俱樂部等單位都曾留下專業的身影。他，20出頭歲從最基層的服務生做起，不僅服務過習近平夫婦、英國王室，還包括全球政商名流、好萊塢巨星如湯姆克魯斯等巨擘，都曾是他的客人。

對於離開台灣，鄔智明保持他一派從容的微笑，只說了四個字「江湖再見！」像是李白詩中對俠客的形容：「千里不留行」，還刀入鞘後策馬而去，如一陣風遠颺。

台北文華東方酒店餐飲部（前）總監鄔智明2015年10月下旬獲邀前往英國倫敦「出任...
台北文華東方酒店餐飲部（前）總監鄔智明2015年10月下旬獲邀前往英國倫敦「出任務」，直到一個月前他才知道自己身負「重任」，必須負責中國國家主席習近平（右二）及其團隊的平日餐飲外，還要在習近平與英國查理斯王儲（左二）夫婦見面時，提供服務。圖為習近平夫婦與查爾斯王儲夫婦會見實況，鄔智明被要求親自為習近平服務。（新華社）
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台北文華東方酒店餐飲部（前）總監鄔智明（Sammy Wu）服務過英國皇室、中國國...
台北文華東方酒店餐飲部（前）總監鄔智明（Sammy Wu）服務過英國皇室、中國國家主席習近平夫婦，是台灣飯店業界的第一人。鄔智明/提供
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