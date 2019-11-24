掌握年前求職良機 北市就業服務處25日辦徵才活動

2019-11-24 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



明年農曆春節來得較早，元旦過後，1月23日起即開始放春假，有準備要找工作、轉職的民眾，要掌握此年前最後一波找工作的機會，北市就業服務處各就業服務站，將於11月25日至29日舉辦徵才活動，有求職需求的民眾，可得報名參與各就業服務站的現場徵才活動，找到理想的工作。

就服務處指出，美食無國界，「小籠包」已成為外國人認識台灣的另一個代名詞，也正因為如此，平日店前即人聲鼎沸、一位難求的台灣經典美食名店－鼎泰豐，為提供消費者更優質的用餐環境，減少等候用餐的時間，今年以來陸續在信義區展店，也為填補此展店後的人力缺口，這次共釋出七個職缺，120個工作機會徵才，其中內/外場、收銀等職缺都有，洗碗作業員薪資最高可達39K，料理廚師薪資最高可達56K，對餐飲服務業有興趣且想一窺世界級餐飲名店堂奧的民眾，11月27日可親至信義就服站參加現場徵才活動。

另一家首次在北市徵才的法式麵包名店－『PAUL 豪宬企業』，11月28日在艋舺就服站舉辦現場徵才活動，內/外場、正/兼職的職缺都有，薪資最高可達30K，對法式麵包美食有興趣的民眾，請踴躍報名參加面試。

此外也是台灣之光的『YouBike/微笑單車』，11月28日在西門就服站徵才，共釋出六個職缺，70個工作機會徵才，夜班調度專員薪資最高可達37K，對備有汽車駕照且有興趣的民眾，可把握與求才廠商直接面試機會，了解廠商徵才的需求，也讓廠商更清楚、了解你的人格特質，以有效媒合、盡速找到合適的工作。

除以上企業外，尚有「九台花文創企業社」、「全家便利商店股份有限公司」、「財祿商行(樂法美食)」多項職缺，有興趣的民眾可至各就服站參加面試，早日找到理想的工作。