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台塑搶攻養生樂活商機 明年開拓雲林、後年進軍高雄

2019-11-24 11:28經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜表示，台塑集團推動養生、樂活新觀念。搶攻養生、樂活商機Formosa樂活圈未來新據點會開在雲林、後年會朝向高雄發展，這樣的投資策略不會改變，總斥資金額長期高達到30、50億元。

王瑞瑜指出，Formosa樂活圈為台塑企業整合企業現有資源，結合廠區周邊鄰里社區、廠商、小農及地方政府，提供各種樂活養生、環境教育、生態教室等形成一個悠活園區、觀光工廠，這是一種回領社會的方式，也能讓大眾多了解台塑企業。

今年在台化彰化廠舉辦Formosa樂活盃-彰化親子路跑活動，深耕彰化，在彰化打造的「台塑生醫健康悠活館」開放二年以來，年營收已經達1.33億元，開放以來已經吸引40萬人次來參觀，成為彰化最重要的觀光景點之一；未來將擴增二手玩具回收，同時也要進行塑膠品回收，塑膠品不只是生活的好幫手，在無法使用時，還是可以回收處理。

王瑞瑜指出，台塑集團長期不斷的深耕地方、為社會付出，整合旗下工廠並結合臨近特色，Formosa樂活圈來明年會在雲林麥寮拓展，成為新的樂活圈據點；這個據點會讓大家眼睛一亮，將結合當地的農業、漁業，要讓大家知道，雲林是一個很乾淨的城市，目前台塑集團也花很多時間在輔導農、漁業業者，一起攜手讓大家知道雲林的美好。

高雄有工業之都美名，王瑞瑜進一步表示，後年台塑會進軍高雄打造全台第5個樂活圈，因為高雄的地方特色，會推出高雄懷舊風，結合高雄許多讓津津樂道的美食料理；另外，也會把台塑集團早期第一代設備展出。至於宜蘭樂活圈規劃推出的觀光飯店，目前已經進入內部審查階段。

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜表示，Formosa樂活圈未來全台會有五個區域布局...
台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜表示，Formosa樂活圈未來全台會有五個區域布局，明年會有雲林、後年會發展高雄。黃淑惠攝
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台塑集團王瑞瑜觀光工廠

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