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帶動全民品建築 「相映聯聚」拍出家的美好

2019-11-23 18:42經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部豪宅一哥聯聚建設，今年舉辦首屆「相映聯聚」攝影大賽，為期三個月的徵稿期，吸引數千件作品投稿參賽，經過嚴謹評選，今（23）日舉行頒獎典禮，總計有63個大小奬項、發出總獎金高達90萬元。

今天在聯聚建設總部舉行的頒獎典禮，現場宛如攝影展，獲獎的攝影高手齊聚一堂，共同欣賞一場高水準演出。

「相映聯聚」攝影大賽評選團隊，集結了建築、設計與攝影領域的專業人士，對於聯聚建築群及影像呈現都有獨到見解，透過相互碰撞與溝通過程，挑選出最能呈現聯聚建築之美與意涵的作品。

聯聚建設董事長江韋侖表示，聯聚20多年來，不僅掀起新古典風格建築的風潮，優美的燈光設計，更引領台中的夜色更加閃爍，重繪天際線。

這次「相映聯聚」活動的舉辦，不但為城市之美留下重要見證，更希望讓大家看到聯聚對建築作品的用心與堅持。

聯聚建設總經理王于娟也說，好的建築可以改變一個城市的面貌，展現深沉的文化底蘊，這也是企業對社會的一份責任。

特別是聯聚將比賽辦在暑假期間，有未成年的小朋友、更多是大學生共襄盛舉，也不乏年輕參賽者獲得了評審團青睞，拿下殊榮。另外，65歲以上的參賽者也不在少數，更多父子、兄弟姊妹揪團參賽，緊密連結彼此感情，參與其間、並樂在其中。

王于娟談到，其實比起鼓勵參加競賽，聯聚更希望看到親子、家人及同好之間能共享交流的時光，尤其獲獎人當中有兒子拉著老爸參賽，結果老爸得到大獎；也有姊弟一起投稿，結果雙雙獲獎的情形，相信這些共同經歷的過程，都比競賽本身有著更大的意義。

這次拍攝的主題多彩多姿，除了建築宏偉的外觀、和諧的整體樣貌之外，局部細節的雕琢也被捕捉下來。包括聯聚保和大廈、泰和大廈如城堡般的sky lounge昂首於天際線，理仁大廈、雍和大廈排柱式的頂燈，也是夜間最美的風景。

而在攝影達人的手中，角度做了些微改變、或等待不同的時間按下快門，畫面就能變得更深邃、視線更加延伸、構圖也更有深意，讓人不禁讚嘆，建築的美好竟有許多層次。

這次攝影比賽的前三名，分別為拿下金獎的作品〈倒映〉，銀奬為〈新．天際線〉，銅獎為〈對稱美〉，各獲得20萬、10萬及5萬元奬金。

金獎得主卜小姐來自新北市，平時就對建築攝影頗有涉獵，她表示，聯聚對美感的執著非常讓人感動，而且經過觀察，發現有很多仿效聯聚的作品，但是其比例美感及維護成果就是比不上聯聚，也許聯聚就是有其獨特的DNA。

她專程南下拍攝，當天卻烏雲密佈、雨下下停停，一直拍不出滿意的照片，直到夜幕降臨，燈火漸漸點亮，信義大廈的金色光芒徐徐倒映在中雍大廈的玻璃帷幕，這奇妙的瞬間造就了這件作品，原來聯聚的建築之美只要留心，其實俯拾即是。

另外，獲獎的葉先生，作品名稱「家」。他是在兒子的影響下加入攝影行列，跟著兒子到處旅拍，互相交流切磋技巧，父子間也多了許多話題，這次也是父子一起參賽。

葉先生指出，聯聚建築群像家人一樣密不可分，卻又有著獨立的自我性格，特別有親切感，於是家的畫面在他腦海中成形，也成為這一幅得獎作品的名稱。

以拍攝聯聚保和大廈獲獎的劉小姐表示，因為有親友就住在保和大廈，所以有機會去參觀，看完住居及公設後，心中告訴自己這才是life style。

此外，也有許多參賽作品把街角藝術表現得栩栩如生，不僅中雍大廈的「行」雕塑吸睛度高，泰和大廈歐洲名駒雕像「馬福來」，雍和大廈討喜的一對小豬「雍雍和和」，在方庭大廈街角伸展雙臂的「天佑台灣」，以及理仁大廈恣意漫步的少女「自在」，不但成為宏偉建築的美麗點綴，也為街道平添不少想像空間、多了一些故事性。

聯聚對於友善市民的親和力，也透過參賽作品表現得一覽無遺。理仁大廈的奉茶水柱、保和大廈香樟花園、中雍大廈中雍廣場、公園大廈雲石燈籠、人行步道綿延的綠意、鑲嵌在窗櫺格柵的「蝠倒」琉璃等，都細膩的融入了日常生活，默默的溫暖著路過來去的行人。

王于娟說，獲獎名單已經公布在相映聯聚活動官網，獲獎作品也會陸續在聯聚建設的官方IG上曝光，與大家共享城市之美。

「相映聯聚」攝影大賽，金奬得主卜奕元(右二)由聯聚建設董事長江韋侖(右一)、總經...
「相映聯聚」攝影大賽，金奬得主卜奕元(右二)由聯聚建設董事長江韋侖(右一)、總經理王于娟(左一)頒發20萬元獎金，卜奕元的父母也一起分享喜悅。記者宋健生／攝影
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「相映聯聚」攝影大賽今天舉行頒獎典禮，總計有63個大小奬項、發出總獎金高達90萬...
「相映聯聚」攝影大賽今天舉行頒獎典禮，總計有63個大小奬項、發出總獎金高達90萬元。 記者宋健生／攝影
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今天在聯聚建設總部舉行的頒獎典禮，現場宛如攝影展。 記者宋健生／攝影
今天在聯聚建設總部舉行的頒獎典禮，現場宛如攝影展。 記者宋健生／攝影
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聯聚建設總經理王于娟介紹金奬作品〈倒映〉及銀奬作品〈新．天際線〉。 記者宋健生／...
聯聚建設總經理王于娟介紹金奬作品〈倒映〉及銀奬作品〈新．天際線〉。 記者宋健生／攝影
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