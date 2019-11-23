HAPPY GO公益家庭日 攜公益團體號召卡友捐點傳愛

2019-11-23 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



時值歲末年終之際，HAPPY GO舉辦「公益家庭日」，攜手「陪你一起走」愛心捐點公益平台中合作的八大公益團體，齊心呼籲全台HAPPY GO卡友捐點傳愛做公益，共同宣誓力挺弱勢孩童的決心。

值得一提的是，今年適逢HAPPY GO成立邁入第15周年，為落實企業社會責任，HAPPY GO特地將今年度「公益家庭日」活動擴大規模移師至時下最夯IG打卡熱點的三重空軍眷村一村，以復古懷舊為主題，吸引員工及公益團體近250人齊聚。

現場設計多項古早童玩組成的關卡帶領大家穿越時光隧道，不僅勾起5~7年級生的兒時回憶，HAPPY GO全體員工更親身與弱勢孩童同歡互動，讓這群唐寶寶和孩子們都展現了最天真的笑顏，亦體現了快樂多一點，為公益加點樂的企業精神。

「陪你一起走」愛心捐點公益平台（網址：https://www.happygocard.com.tw/official/event/MKT17/walk_together/）是由HAPPY GO攜手唐氏症基金會、喜憨兒社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、聯合勸募協會、兒福聯盟、麥當勞叔叔之家、家扶基金會，以及台灣世界展望會等八大公益團體合作所共同成立的，並號召卡友將手邊的HAPPY GO剩餘點數捐出來，將愛心分散至社會的各個角落。

根據HAPPY GO統計，截至今年10月，卡友愛心響應累積已捐出逾1.6億的點數，募款近5,000萬元。

此外，根據每月公益捐點的觀察，HAPPY GO發現卡友在捐點行為上也逐年改變，以今年1月到10月的捐點情況為例，每月卡友捐出的點數平均比往年高出一倍，而單次捐出千點的卡友比例也比往年高出近一成，在在顯示卡友對「陪你一起走」公益捐點平台的認同與支持公益的愛心。

同時，HAPPY GO也在即將滿15歲之際，為呼應遠東集團的公益活動，除了常態性的公益捐點平台管道外，今年也首度嘗試多元公益活動，踏出原有的點數圈，推出公益貼圖（下載連結https://line.me/S/sticker/9344518 ），希望能用最日常的溝通方式，引起更多非卡友，甚至是年輕的學生族群對於公益的支持。