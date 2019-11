HAPPY GO公益家庭日 攜公益團體號召卡友捐點傳愛

2019-11-23



時值歲末年終之際,HAPPY GO舉辦「公益家庭日」,攜手「陪你一起走」愛心捐點公益平台中合作的八大公益團體,齊心呼籲全台HAPPY GO卡友捐點傳愛做公益,共同宣誓力挺弱勢孩童的決心。

值得一提的是,今年適逢HAPPY GO成立邁入第15周年,為落實企業社會責任,HAPPY GO特地將今年度「公益家庭日」活動擴大規模移師至時下最夯IG打卡熱點的三重空軍眷村一村,以復古懷舊為主題,吸引員工及公益團體近250人齊聚。

現場設計多項古早童玩組成的關卡帶領大家穿越時光隧道,不僅勾起5~7年級生的兒時回憶,HAPPY GO全體員工更親身與弱勢孩童同歡互動,讓這群唐寶寶和孩子們都展現了最天真的笑顏,亦體現了快樂多一點,為公益加點樂的企業精神。

「陪你一起走」愛心捐點公益平台(網址:https://www.happygocard.com.tw/official/event/MKT17/walk_together/)是由HAPPY GO攜手唐氏症基金會、喜憨兒社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、聯合勸募協會、兒福聯盟、麥當勞叔叔之家、家扶基金會,以及台灣世界展望會等八大公益團體合作所共同成立的,並號召卡友將手邊的HAPPY GO剩餘點數捐出來,將愛心分散至社會的各個角落。

根據HAPPY GO統計,截至今年10月,卡友愛心響應累積已捐出逾1.6億的點數,募款近5,000萬元。

此外,根據每月公益捐點的觀察,HAPPY GO發現卡友在捐點行為上也逐年改變,以今年1月到10月的捐點情況為例,每月卡友捐出的點數平均比往年高出一倍,而單次捐出千點的卡友比例也比往年高出近一成,在在顯示卡友對「陪你一起走」公益捐點平台的認同與支持公益的愛心。

同時,HAPPY GO也在即將滿15歲之際,為呼應遠東集團的公益活動,除了常態性的公益捐點平台管道外,今年也首度嘗試多元公益活動,踏出原有的點數圈,推出公益貼圖(下載連結https://line.me/S/sticker/9344518 ),希望能用最日常的溝通方式,引起更多非卡友,甚至是年輕的學生族群對於公益的支持。