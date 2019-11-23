三鶯線延伸定案 1字頭大湳商圈受注目

2019-11-23 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ／即時報導



桃園房市又有新利多。捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，歷經多年審查修正，行政院本月正式核定。房仲表示，三鶯線延伸八德段可讓八德通勤台北更方便，八德房市未來可望逐步升溫。

捷運三鶯線延伸八德段起點為三鶯線鶯桃福德站（LB12 站），以高架方式，沿著八德區和強路至介壽路新闢道路，在介壽路、建國路、銀和街一帶，和桃園捷運綠線 G04 站銜接。

此一延伸線可行性研究早在2013年即已啟動，歷經交通部及國發會多次審查修正，行政院在本月13日正式核定，計畫總經費約116億元，三鶯線主線預計2023年底通車，延伸段目標預計在2028年完工。

住商不動產八德廣豐加盟店店東李建煌指出，三鶯線延伸段終點站，就在八德商業活動最熱絡的大湳地區，當地交通方便、房價便宜、機能成熟，桃園人喜愛，預料未來也會有愈來台北人移民當地。

在交通方面，當地除了現有國道二號大湳交流道可串聯中山高、北二高，也有統聯客運、中壢客運到捷運永寧站、板橋站以及捷運古亭站，捷運方面，則有桃園捷運綠線、台北捷運三鶯線，兩條捷運在桃園綠線 G04 站交會。

生活機能方面，區域主幹道介壽路為商業核心，短短1公里即有11間銀行，區內有大潤發、家樂福、寶雅、廣豐新天地、國賓影城等，也有大湳公有零售市場，學區有大成國中、大勇國小等三間小學。

房價部分，當地房價普遍為1字頭，中古大樓多在一坪15萬以下，新大樓集中在每坪18~22萬元，總價900~1,100萬元就可買到3~4房含車位產品，比起桃園其他熱鬧區域，房價便宜一截。

李建煌表示，捷運通車時程仍久，在地居民目前以自行開車、騎車居多，捷運核定帶來的效益不會太高， 價格拉抬有限。