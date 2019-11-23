台商在東協／興昂急單湧入 客戶追著跑

2019-11-23 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／印尼報導



印尼興昂國際顧問楊俊德 記者宋健生／攝影 分享 facebook 「我們去年已擴廠4.6公頃，還是無法滿足訂單需求，客戶急得要命，今年還要再擴建第三期廠！」興昂國際印尼廠顧問楊俊德笑咪咪地說，這是他到印尼發展近30年來，最熱的一次。

「我們是被客戶追著跑！」楊俊德指出，受惠於美中貿易戰的轉單效益，興昂印尼廠今年可生產460萬雙鞋，明年計畫要增至600萬雙，訂單成長超過三成；而隨著新廠產能持續加入，預計三年內可達成年產1,200萬雙的目標。

興昂國際目前是全球十大鞋業製造商之一，也是女鞋、休閒鞋製造的龍頭廠，集團生產基地遍及中國大陸、越南、印尼等地區，總部設在廣東省東莞市，員工總數達5萬餘人，母公司「九興控股」2007年於香港掛牌上市，在台資企業中股價名列前茅。

楊俊德最初進入印尼設廠，是採合資的方式，選擇在距離泗水市中心約1個小時車程的城鎮設廠，公司取名「Young Tree」，早期從事童鞋生產，最高峰時一年的產量達幾百萬雙，主要銷往歐洲市場。

2007年，興昂到印尼考察設廠基地及尋找入股的合作對象，楊俊德說，透過友人介紹，雙方一拍即合，Young Tree於2010年轉型為印尼興昂國際，而興昂也正式在印尼建立生產基地。

興昂主要生產世界知名品牌的男、女式高級休閒鞋，包括NIKE、GUESS、LVMH、TIMBERLAND、CLARKS、BROWN、ROCKRPORT、ECCO、PRADA、MARC JACOBS等國際品牌，全部出口歐美市場。

楊俊德表示，這些國際大品牌的鞋子，在生產流程、品質控管上都相當嚴格，這對印尼的員工來說是一大挑戰。為此，興昂總部還陸續指派種子老師前來教授員工相關技術。

在興昂任職23年、來自湖南的李功強，是派駐海外第一批11個種子老師的其中一人，興昂早在15年前就積極布局東南亞，李功強曾在越南廠服務，五年前被派到印尼廠擔任廠務經理，他覺得印尼的員工很真誠、服從性高，但相對較不靈活。

楊俊德原本擔任印尼興昂的負責人，去年退休，目前轉任最高顧問。

楊俊德說，興昂現在中國大陸、菲律賓、印尼、越南、孟加拉、寮國、緬甸等都有生產基地。「美中貿易戰轉單非常明顯」，很多美國客戶都急著轉出來，印尼成為主要轉單國家之一。

興昂國際原本有5公頃用地，去年已擴廠4.6公頃用地；第三期擴廠計畫也在進行中，預計今年底要完成。「我很早就準備好土地了」楊俊德說，興昂來印尼九年光景，每年都在擴充產能，員工數也由1,000人增至目前的5,400人；而他則是在六年前就買下8.7公頃土地，現在建廠中，完成後，將可達到最高年產1,200萬雙鞋的目標。

楊俊德表示，興昂印尼廠近幾年穩定發展，「當然這次碰到美中貿易戰，腳步更快」。楊俊德不諱言，在美中貿易戰衝擊下，改變較大的是美國訂單。過去美國訂單從大陸出口較近、較方便，但由於美中貿易戰關稅提高10%，許多高單價產品變得比較緊張，不少大品牌客戶因此紛紛轉單。例如美國運動休閒品牌Under Armour，就急著將訂單轉至印尼，今年公司生產460萬雙鞋，明年預計將生產600萬雙，訂單增加超過三成。

不過，這波美中貿易戰的轉單效益，也曝露出印尼現行投資環境的困難有待突破，其中最嚴重的就是欠缺完整供應鏈，而且沒有開發能力，目前原物料多由大陸供應。楊俊德預期，隨著這波轉單效應，愈來愈多廠商到印尼投資設廠，相關的供應鏈也會逐步建立起來，近期包括百和集團等大廠到印尼建廠，就是最佳例證。

楊俊德指出，中國大陸產線雖然有最好的工藝，但面臨缺工的困境，再加上美國客戶轉單要求，產能將轉到印尼、越南等地；印尼廠未來將專注在量產，而樣品設計短期仍設在大陸。