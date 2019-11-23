產學合作 萬年清網羅優秀人才

2019-11-23 02:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒



萬年清以技術見長，本身並沒有工廠，接單後得從客戶端將廢水及汙泥帶回實驗室分析，研發最佳處理解決方案。萬年清總經理張湘棋即使在懷孕期間，還是到客戶的工廠，雙手各提著一大桶廢水及汙泥回公司分析。 萬年清實驗室 記者何佩儒／攝影 分享 facebook

汙水處理廠或實驗室內的汙泥味道向來不好聞，張湘棋不僅不以為苦，她還笑著說：「汙泥就是大地的味道。」而公司的名稱，也是創業夥伴腦力激盪，由於希望公司萬年長青，加上以工業廢水處理為主，決定命名為萬年清。

萬年清的願景是希望創新技術提供客戶好的解決方案，乍看之下，與許多科技公司的願景相同。不過，許多人創業大多投入人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等時下最夯的產業，很少人會想新創廢水處理公司；而許多環工系畢業的學生，也寧可到科學園區上班，而未投入本行，環境工程公司對社會新鮮人的吸引力明顯不足。

萬年清董事長何家慶因此向年輕人喊話，其實萬年清也是透過工程師的腦力創造營收，薪資、福利不輸電子業，也有派駐海外學習的機會。

透過掛牌上櫃，除提高知名度，也希望吸引更多人才加入。另外也將透過併購或策略聯盟方式，擴大人才基礎，加速公司的成長。

何家慶表示，未來目標是讓公司的技術更多元，並可將技術拓展到亞洲、非洲、南美等，不過，這些回歸到基本還是要人才。目前透過產學合作，已在學校先找人才，包括來自越南、印尼的交換學生，可以提早網羅，培訓後在這些交換學生回國後，就可成為萬年清派駐海外的員工。

萬年清除本身就是從事水資源永續利用的產業，透過技術的開發，也朝循環經濟邁進；另外也透過贊助弱勢團體，善盡企業社會責任。

若放大來說，以地球村的一分子來看，萬年清在非洲等資源較貧乏的國家，因為當地沒有自來水，居民會將工廠的放流水拿來使用，甚至許多工廠下游居民，會直接將放流水拿來洗衣服、洗菜，為確保當地居民取用安全，萬年清以高於當地環保法規自我要求，更致力協助客戶做好廢水處理。