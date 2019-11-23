萬年清手握祕技 廢水變黃金

2019-11-23 02:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒



萬年清20年前由四位在同一家公司工作的夥伴共同創立，四人分別具備環工、化工、機械專長，在深厚的技術基礎下，定位為知識經濟下的智慧型產業，為台灣少數擁有跨產業商業運轉廢水處理技術專利，以及跨國工程服務實績的業者，透過工研院技術移轉及自行開發能力，目前為國內工業廢水高級處理技術領導廠。 萬年清董事長何家慶（左）與總經理張湘棋 記者何佩儒／攝影 分享 facebook 圖／經濟日報提供 分享 facebook

萬年清四位創辦人包括董事長何家慶、總經理張湘棋，兩人都來自成大環境工程研究所，以及成大化工所博士、現任營運策略長卓連泰，以及與具機械專長的越南區總經理兼工程部主管廖仁瑞。

自主研發 獲客戶青睞

走進萬年清總部，現代而簡約的建築設計，與印象中水處理公司應該是轟隆隆水聲與飄散著異味完全不同，除進入實驗室才能聞到些微工業廢水的味道，整棟大樓與一般資訊電子業者的辦公室無異。

何家慶表示，其實萬年清本身沒有生產線，當然也不會產生廢水，萬年清是靠專利、技術提供客戶服務，製造部分則委外生產，實驗室的廢水是從客戶的工廠採樣，用來分析廢水特質以決定採用何種處理方式。

成立以來，萬年清從四人團隊，每人都要身兼多職，何家慶、卓連泰、廖仁瑞跑完業務回來後，要自己畫施工設計圖；張湘棋坐鎮辦公室，邊接電話邊做財務報表。現在萬年清不僅有自己的新總部大樓，成功掛牌上櫃，也累積多項核心技術，並拓展海外市場。

萬年清目前業務包括統包工程及技術設備工程，六項核心技術為上流式厭氧汙泥床、厭氧流體化床、生物網膜、流體化床芬頓（Fenton）、電解還原芬頓、流體化床結晶反應器等。

何家慶表示，萬年清與同業最大的差異在於有自行研發能力，隨著各國對放流水標準的提高，萬年清在流體化床芬頓反應器的商轉有技術優勢，得以跨入工業廢水高級處理市場。另外，透過持續優化本身技術，可以降低操作成本，讓萬年清得以獲得客戶青睞。例如先前協助大型造紙廠以一座流體化床芬頓反應器，取代四座活性碳吸附塔，每立方公尺廢水處理操作成本由人民幣10元降到1.8元，成為提高客戶採用效能更佳的新技術誘因。

除硼處理 營運新動能

萬年清有技術、有長期客戶，近年也發展技術設備工程。主因在於公司人力有限，行銷推廣力有未逮，因此尋找當地優良的合作廠商，透過在地資源與通路拓展當地市場。

環工行業中，自行研發產品的公司很少，尤其是廢水高級處理解決方案更少，門檻相對較高，只靠現有人力行銷速度太慢，因此要透過當地夥伴拓展市場。另一方面，低毛利率或技術門檻較低的安裝工程，就由合作夥伴執行，可確保公司的智財權及毛利率。

根據統計，萬年清今年前三季營收達3.54億元，年增45%。萬年清指出，過去高科技業或電子業的廢水處理需求，主要在一級及二級處理，隨著環保法規趨嚴，含硼廢水處理市場目前是一新興的市場，也是近年來萬年清努力發展的技術重點之一，並已申請相關專利。

隨著政府環保稽核力道增強，萬年清因在除硼廢水處理市場上具有領先優勢，已有國內知名電子廠的硼廢水處理實績，也有多家客戶正洽談後續技術合作事宜，可望增添營運成長動能。

積極南向 拓展海外市場

工業廢水是經濟發展過程中的產物，環保產業則是要透過法令推動與執行，才能帶動產業發展。隨著兩岸經濟成長，以及環保法令的加嚴，帶動萬年清業務的提升；而經濟處於成長中的印度、越南、巴基斯坦等新興市場，更是萬年清業績更上層樓的重要關鍵。以下是萬年清董事長何家慶專訪記要：

問：萬年清對市場布局有何規劃？

答：萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括跟著客戶進入越南、印尼、墨西哥、大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣以外，還包括中國大陸、越南、印度等，並隨著政府南向政策，藉由參展拓展海外市場。

早在美中貿易戰開打前，許多台商因應大陸人力成本上揚，已陸續往東南亞遷移，帶動萬年清在大陸的客戶結構，也從台商，目前以陸企 、外商為主。

隨著大陸推出水汙染防治計畫，執行力度逐步加大，也帶動大陸水汙染處理市場商機，因此仍看好今年在大陸市場的接單。越南則以台商或陸企在越南設廠隨之的新訂單為主，另外也積極尋找當地的合作夥伴，希望可以拓展當地的客戶，或是爭取當地工業區的汙水處理廠訂單。

印度市場部分，今年首度接獲印度當地的工業區汙水處理廠訂單，萬年清將運用流體化床芬頓（Fenton）的核心技術，協助當地處理工業廢水。隨著印度的經濟成長，將帶動廢水處理商機，希望未來三到五年能在印度的廢水處理市場有更多進展。

另外，政府積極推動南向政策，參展對萬年清也是拓展海外市場的重要關鍵，例如近期參與外貿協會舉辦的南亞貿易訪問團，赴巴基斯坦進行市場開發。巴基斯坦人口逾2億人，為全球第六人口大國及南亞第二大經濟體，近年快速發展工業，其中以紡織業、食品加工業為主，近年來工程、機械、電子、汽車、化工及製藥產業等行業也逐步發展，帶動工業廢水處理需求。

尤其中巴已確定將建立「中巴經濟走廊」，除大陸企業對投資巴國的興趣增溫之外，也吸引外資及台商的關注。巴國目前已加強吸引海外投資及國內產業技術升級，當地知名環境工程公司已有高度意願與萬年清進行技術合作。

問：公司中長期的規劃與展望？

答：未來仍會積極拓展海外市場，尤其大陸與印度市場的開拓，其中大陸市場除工業區汙水處理廠的商機，還有地下水汙染復育的新市場。

印度的經濟成長率相對較高，萬年清希望能抓住此波商機。

在研發部分，除自身的專利商品化，也會持續與工研院及大專院校合作，運用外部的技術能量與研發資源，開發下一代產品，落實公司的使命及目標，也就是利用創新且優良的水處理技術，提供客戶兼顧經濟、有效、簡單與穩定的最佳解決方案。

問：除處理工業廢水，萬年清是否也有多角化經營策略？

答：萬年清持續與學界及研究機構合作，手上的核心技術除用在工業廢水處理，也已應用到其他領域，包括生物網膜反應器技術，可以用在自來水原水預處理，甚至地下水微汙染的復育；上流式厭氧汙泥床反應器，則有生質能源的產生。

另外，各國也逐步要求提高廢水回收再利用比率，結合工業廢水處理流程，萬年清也可協助許多傳統產業提高廢水回收再用比率。