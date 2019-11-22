台荷加速器攜生醫商品化中心 助醫療新創企業搶進歐洲

2019-11-22 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



在科技部生命科學研究發展司副司長陳昭蓉領軍下，台荷加速器(Tiger Accelerator)攜手生醫商品化中心(BMCC)，在全球最大的德國杜塞道夫國際醫材展場舉辦首場大型媒合交流活動，全力協助台灣醫療新創企業搶進歐洲市場。

陳昭蓉指出，隨著數位醫療(Digital Health)的發展遽增，荷蘭積極推動AI智慧醫院，為台灣醫療新創提供進軍歐洲市場的優勢機會。

這場「Taiwan Meet Utrecht」媒合會，共有荷蘭12個單位代表參與，台灣則有科技部生命科學研究發展司、生醫商品化中心、金屬工業研究發展中心及新創企業等單位共襄盛舉。

現場除參與交流的台、荷單位外，另邀請五家由BMCC輔導培育的新創企業，與荷蘭專業服務單位代表進行洽談媒合，積極協助台灣新創企業快速取得在歐洲市場的商務合作機會。

活動在荷蘭館烏特勒支(Utrecht)攤位舉行，EBU健康經濟總監Jelle van der Weijde並致贈陳昭蓉當地象徵創新、創意的Miffy(米飛兔)，陳昭蓉則回贈台灣高山茶，期待未來一起為台灣的醫療新創鏈結國際市場資源。

在荷蘭，烏特勒支市被定位為與其他區域或國家鏈結的創新發展中心，非常歡迎台灣醫療科技（Medtech）的新創團隊，透過「Utrecht Hub」進行產品驗證測試，並嘗試推出產品服務與解決方案，落地荷蘭並跳板歐洲其他市場。

陳昭蓉說，台灣在資通訊產業發展很成功，未來將持續投入資源致力發展智慧醫療，這次經由MOST、BMC與TGN、Utrecht的連結，期許台灣的新創公司能經由這樣的管道，推向歐洲市場。

另一方面，也讓歐洲的創投、通路、臨床醫院、國際大廠，更了解台灣有許多具有潛力的醫療器材新創公司。

此次參與媒合的業者，包含了聿信、酷氏基因、鈦準、光宇與安盛等五家台灣企業，除遠赴德國參展外，行前已透過線上會議的方式，與台荷加速器、BMCC、EBU共同討論在歐洲市場發展的媒合需求。

據了解，這場為期二天的媒合會，已有台歐投資者、荷蘭通路平台等表示高度興趣，願意協助台灣新創企業，利用Utrecht Hub進行產品驗證測試，並找到第一個願意買單的客戶，再利用荷蘭作為進入歐洲市場的跳板。