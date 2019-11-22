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1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

2020年百貨商戰新戰略 傳SOGO可能與快時尚「分手」

2019-11-22 17:41經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

今年的聖誕節、跨年夜很熱鬧！備受期待的信義區百貨新店-遠百信義A13和京站小碧潭皆拼年底前開幕，遠百信義A13定位為「智能百貨」、京站小碧潭則是「美食百貨」，再加上今年1月才剛開幕的微風南山，台經院預期2020年國內綜合商品零售業展店將明顯趨緩，但調整定位與店型，以及強調差異化，將是下一階段的決勝點。

台經院產業資料庫研究員暨產業顧問劉佩真指出，2019~2020年百貨公司的營業額增幅明顯拉高，將是因新的大型購物商場陸續開幕營運，新商場各具特色所帶來的動能。

百貨一哥SOGO百貨便首度透露，可能將向快時尚品牌「重新溝通」合作方式，日前SOGO中壢店已結束和UNIQLO的合作，而天母SOGO與UNIQLO的合約也快到期，未來將以更具品質與質感的品牌為主，訴求更細膩、分眾、精緻的服務。

遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，SOGO百貨就敢賣一串599元的日本麝香葡萄，今年周年慶暴賣6000盒，和去年相較，翻倍成長，這就是SOGO百貨自我定位的區隔，也是電商平台搶不到的生意。

「精品大殿」台北101也不再遙不可及，近來開始深耕年輕族群，除了引進更多休閒品牌，像是品牌創立已有百年歷史的美國運動時尚品牌Champion，11月才剛進駐台北101購物中心開設全新店舖。且台北101自11月30日至12月8日還將連續九天，首度舉辦年輕文青每年必定朝聖的「簡單生活節」，打破過往風格走入台灣最高地標台北101，讓音樂和創作回歸生活本質，也邀請參與的消費者響應城市簡單生活，逛市集連現金都不用帶，也呼應年輕世代人手一機，深化智慧經濟體驗。

即將開幕的遠百信義A13和京站小碧潭的明確定位，也大大跳脫傳統百貨的既有型態。

據了解，遠百信義A13已進入最後緊鑼密鼓階段，就等遠東集團董事長徐旭東拍板定案宣布開幕日期，因此對於最後確定即將進駐的品牌，遠百信義A13店長白偉敏三緘其口。但，白偉敏表示，可以確定的是遠百信義A13會有更多令人驚喜且驚豔的「數位服務」體驗，而先前外傳可能進駐的寶雅，白偉敏則是直接否認了這項傳聞。

定位為「美食百貨」的京站小碧潭也要拚12月底開幕，據了解，裡頭約有44個品牌，且高達九成以上都是餐飲類別，其餘一成是生活雜貨。京站時尚廣場總經理柯愫吟透露，京站也計畫再展店，陸續有在看點，包括台中、高雄都有在評估，且不排除新據點是靈活經營，有特色的中、小型商場。

定位為「美食百貨」的京站小碧潭拼12月底開幕，據了解，裡頭約有44個品牌，且高達...
定位為「美食百貨」的京站小碧潭拼12月底開幕，據了解，裡頭約有44個品牌，且高達九成以上都是餐飲類別，其餘一成是生活雜貨。 圖／京站提供
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品牌SOGO碧潭台北101快時尚

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