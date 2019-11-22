謹守創辦人承諾 永豐餘旗下華紙台東廠堅守當地50年

2019-11-22 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



永豐餘投控旗下中華紙漿（1905）台東廠今（22）日歡慶50歲生日，謹守永豐餘創辦人何傳信誼50年前的承諾與信念，華紙50年來持續紮根台東，創造在地就業機會、並開發循環經濟模式。

今天廠慶活動上，包括永豐餘集團大家長何壽川、台東縣長饒慶鈴、台東大學校長曾耀銘、都蘭部落前頭目姜清武、都蘭部落現任頭目林照明、都蘭部落林場管理人布告‧阿里都親自到場祝賀。

何壽川致辭時表示，在眾多企業相繼結束台東經營時，華紙台東廠謹守創辦人的初衷，雖歷經虧損，依然努力深耕，從不放棄，將人才、技術留在台東，帶動區域經濟發展。

永豐餘創辦人何傳信誼16歲隻身來台，最初就在台東做收購赤糖的生意，其間與原住民締結了美好合作緣分。1968年，在當時台東縣長黃順興的協助下，何傳信誼決定在台東設廠，利用當時東部大量的蔗渣及枝梢材，製造高級出口包裝用的塗佈白紙板，因當時工廠建在卑南，何傳信誼承諾黃順興，一定會雇錄用三成的原住民，時至今日，華紙台東廠依然守護著創辦人的承諾，持續招募當地人才，50年來不畏台東人口不斷外移減少，華紙台東廠為當地創造數以千計的就業機會，讓當地年輕一代不需「外漂」，可以在自己的家鄉就近工作，發展台東經濟。

其次，秉持何傳信誼「萬物皆有用」的理念，永豐餘也開發循環經濟模式，使用台東在地回收用紙、紙容器取代漿料，運用專業且獨門的技術，協助去化台東垃圾。更順勢生產通過環保標章認證產品，並成功研發全國首張百分百以回收紙製成的建築材料，與世界大廠合作，打進國際通路。