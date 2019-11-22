錢進大高雄 台糖新市鎮和新灣區土地招商說明會登場

2019-11-22 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／即時報導



台糖配合台商回流政策及促進產業發展，並活化高雄市商業區土地，推出高雄新市鎮第一期5.67公頃商業區土地、港埠商業區4.32公頃土地及亞洲新灣區特貿7D2.65公頃土地等，提供有意願投資業者規劃開發，今（22）日下午在高雄漢神巨蛋購物廣場舉行「高雄新市鎮暨亞洲新灣區招商說明會」，吸引包括科技、醫療、長照、旅館、不動產開發、銀行等超過30家業者前往。

台糖高雄區處經理洪天財表示，高雄新市鎮位於高雄市北側，橫跨橋頭區和燕巢區，規劃作為北高雄創新都市機能中心。第一期緊鄰省道台1線，規劃為兼顧商業服務需求及居住品質的複合型新市鎮。

第二期於今年10月通過約185公頃的產業專用區，將作為南部科學園區高雄橋頭園區基地，串連南科台南基地、楠梓加工出口區及仁武產業園區等，形成南部最重要的科技產業走廊，迎接台商回流投資。不僅將提供龐大就業機會，可望吸引更多的從業人才、家庭移居到高雄新市鎮。

為可預見的發展願景，提高本區商業活動，台糖釋出7筆合計約5.67公頃商二及商三土地，於本區域導入適當活動機能，以帶動地方經濟發展。

至於亞洲新灣區總開發面積580餘公頃，涵蓋苓雅、前鎮、鹽埕及鼓山區等港灣地段，區域內重大建設密集度堪稱高雄之最，總投資金額上千億元。台糖提出兩宗大面積商業用地-港埠商業區和特貿7D。港埠商業區緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區和高雄流行音樂中心，範圍涵蓋大義倉庫區、綠地和停車場。台糖本次提出綠地和停車場區域，佔地4.32公頃；特貿7D面積2.65公頃，位於成功二路旁，臨接夢時代購物廣場。兩宗基地均位處商業熱點，交通便捷。

除了今日辦理第一場招商說明會，台糖將於12月5日舉辦第二場招商說明會，希冀透過兩場次招商說明會，與各界投資商面對面交流，收集各方建議、市場需求與投資意願，更期盼能藉此吸引廠商投資。