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不畏大陸限縮旅客來台 高雄10月住宿人次逆勢成長

2019-11-22 15:46經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

根據高雄市政府觀光局統計，大陸限縮旅客來台，9月起陸客住宿人次明顯降低，與去年同期相較減少約五成，但因國旅及其他國際客源補上，整體住宿人次仍逆勢成長，10月高雄觀光旅館住宿人次14萬，較去年同期增加12.22%，住房率65.1%，則較去年同期增11.66%。

至於7至10月份，高雄觀光旅館住宿人次為56萬，較去年同期增加8.16%，住房率為65.65%，較同期大幅成長12.6%，以旅客來源統計，港澳、韓國及新加坡都比去年同期超過三成以上的成長。

高雄市政府觀光局代理局長邱俊龍表示，扣除陸客不可抗力因素，10月份高雄觀光旅館其他國際旅客住宿人次與去年同期成長42.71%，國內旅客則成長19.45%，觀光局乘勝追擊，極力推動高雄吸客方案，祭出百萬大獎，除有三菱汽車、機票、iPhone11，更推出極具風格的哈雷重機等總價值超過百萬超吸睛獎項，高雄52家旅宿業者也加碼推出超殺專案的「秋冬遊高雄．歡樂來就補」。

另外，義大遊樂世界不只能讓12歲以下兒童免費暢遊，更提供陪同者599元的入場優惠價，再贈送「兒童回遊憑證」，大力吸引自由行國內旅客來高雄秋冬遊。

在推動團客旅遊方面，台中、高雄兩市連線，兩地旅行公會於11月6日簽署合作備忘錄，整合台中市及高雄市兩地觀光資源，共同研擬團體旅遊優惠方案，促成旅行業者組團互訪，推動「雙城觀光交流」，目前已有多家旅行社來電詢問，兩市連線積極加溫中。

針對國際旅客航線航班，韓菲越都有新斬獲，高雄機場今年6至9月共計新增3條航線，包括越南峴港、菲律賓宿霧及克拉克，另外增加班次的航線有韓國首爾、釜山、越南胡志明；9月兩岸及國際航班每周單向共計402班，相較去年同期350班成長14.9%，其中韓國航班共計46班，相較去年同期26班成長77%，菲律賓航班共計13班，相較去年同期4班成長225%，越南航班共計39班，相較去年同期29班成長34%。

觀光韓國

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