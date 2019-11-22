中鋼明年第1季盤價下修 近11季跌勢最大

2019-11-22 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



中鋼22日下午開出明年第1季盤價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中鋼(2002)今（22）日下午開出明年第1季盤價，七大類鋼品全面下修，平均降幅3.03%，為近11季最大跌勢，大宗底材熱軋每公噸大跌近1200元，中下游鋼廠進貨成本大降，有助於台灣鋼鐵產業在國際市場拚經濟，將創造新一波榮面。

中鋼董事長翁朝棟說，鋼價落底後，期待明年3月反彈，將呈現新的局面。

中鋼執行副總黃建智指出，2018年底來，國際各大鋼廠受制於煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降而獲利嚴重衰退下，面臨經營困境甚而虧損。中鋼考量第1季為傳統淡季，工作天數較少，雖近期全球鋼市朝正向發展氛圍轉佳，鋼鐵不景氣循環歷經一年半已近尾聲，為協助下游客戶去化庫存及提升出口競爭力並強化接單動能，中鋼公司透過多場客戶產銷聯誼會傾聽各業界建言，並經公司多方審慎評估後，109年第1季盤價仍予適度調降，以拉近中鋼現行季盤制度下，因領先全球鋼廠開盤，造成與國際行情落差。