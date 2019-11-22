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中鋼明年第1季盤價下修 近11季跌勢最大

2019-11-22 14:53經濟日報 記者林政鋒／即時報導

中鋼22日下午開出明年第1季盤價。 圖／聯合報系資料照片
中鋼22日下午開出明年第1季盤價。 圖／聯合報系資料照片
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中鋼(2002)今（22）日下午開出明年第1季盤價，七大類鋼品全面下修，平均降幅3.03%，為近11季最大跌勢，大宗底材熱軋每公噸大跌近1200元，中下游鋼廠進貨成本大降，有助於台灣鋼鐵產業在國際市場拚經濟，將創造新一波榮面。

中鋼董事長翁朝棟說，鋼價落底後，期待明年3月反彈，將呈現新的局面。

中鋼執行副總黃建智指出，2018年底來，國際各大鋼廠受制於煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降而獲利嚴重衰退下，面臨經營困境甚而虧損。中鋼考量第1季為傳統淡季，工作天數較少，雖近期全球鋼市朝正向發展氛圍轉佳，鋼鐵不景氣循環歷經一年半已近尾聲，為協助下游客戶去化庫存及提升出口競爭力並強化接單動能，中鋼公司透過多場客戶產銷聯誼會傾聽各業界建言，並經公司多方審慎評估後，109年第1季盤價仍予適度調降，以拉近中鋼現行季盤制度下，因領先全球鋼廠開盤，造成與國際行情落差。

為因應未來規劃新盤價制度調整，預計明年2月下旬第2季開盤前，將向客戶完整說明新盤價制度及相關配套方案，融合客戶對月盤或季盤不同的需求，確保客戶與中鋼在新盤價制度下皆有公平公正合理的風險分擔與利益共享，期與國際行情即時接軌，以兼顧客戶、員工及股東三方權益。

中鋼盤價大幅下修，創造國際接單能量。記者林政鋒／製表
中鋼盤價大幅下修，創造國際接單能量。記者林政鋒／製表
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