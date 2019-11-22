露天拍賣呼應美日跨境電商熱 推黑色星期五促銷

2019-11-22 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



亞洲的電商盛會雙11剛落幕，歐美年度黑色星期五(Black Friday)緊接到來，網路家庭旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台露天拍賣宣布，從11月25日起與美國eBay、日本樂天集結7,000萬商品，搶先推出「海外Crazy Sale Black Friday」，推出三大活動，第一個活動每日整點推出3折起特殺商品，其次活動為每天早上10點開搶限量優惠折扣碼，消費滿1,000元折500元、消費滿5,000元折1,000元等多項超殺折扣碼，最後一個活動是日本樂天11月激推滿額空運直送0運費限時好康。

在11月29日到12月1日三天， Black Friday到Cyber Monday將會天天不定時推出神祕折扣碼，最後再推結帳使用Pi拍錢包付款，享有3.5%的P幣回饋，超多優惠回饋一次到手。

露天拍賣的「海外Crazy Sale Black Friday」活動期間天天推出限量特殺商品，超多大品牌經典商品直送台灣，最夯的是台灣尚未開賣最新的Apple Airpods Pro無線藍芽抗噪耳機，天天晚上9點準時開賣，直接現貨送來台，優惠價格只要6,967元，連續11天每天限量開賣！韓國保養品牌也由韓國直送，包含「后」的拱辰享超效保濕乳液，超值優惠下殺5.5折，以及「雪花秀」潤燥再生精華也享有72折的好康優惠。

露天拍賣另推薦日本正貨直送的時尚相印機，日本富士數位拍立得相機instax mini LiPlay，優惠價只3,729元，將原始的拍立得縮小化，且可以使用內建的數位相機拍攝照片，挑選過後藍芽傳輸再列印出來，除了可以手機傳送照片外，相機機本身也有鏡頭可以拍攝，機身只有手掌的大小，重量輕巧帶出門沒負擔。來自加拿大戶外品牌ARCTERYX 始祖鳥側背包，也推出限時優惠價976元，下殺51折，造型小巧外出攜帶超方便。