親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

露天拍賣呼應美日跨境電商熱 推黑色星期五促銷

2019-11-22 14:53經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

亞洲的電商盛會雙11剛落幕，歐美年度黑色星期五(Black Friday)緊接到來，網路家庭旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台露天拍賣宣布，從11月25日起與美國eBay、日本樂天集結7,000萬商品，搶先推出「海外Crazy Sale Black Friday」，推出三大活動，第一個活動每日整點推出3折起特殺商品，其次活動為每天早上10點開搶限量優惠折扣碼，消費滿1,000元折500元、消費滿5,000元折1,000元等多項超殺折扣碼，最後一個活動是日本樂天11月激推滿額空運直送0運費限時好康。

在11月29日到12月1日三天， Black Friday到Cyber Monday將會天天不定時推出神祕折扣碼，最後再推結帳使用Pi拍錢包付款，享有3.5%的P幣回饋，超多優惠回饋一次到手。

露天拍賣的「海外Crazy Sale Black Friday」活動期間天天推出限量特殺商品，超多大品牌經典商品直送台灣，最夯的是台灣尚未開賣最新的Apple Airpods Pro無線藍芽抗噪耳機，天天晚上9點準時開賣，直接現貨送來台，優惠價格只要6,967元，連續11天每天限量開賣！韓國保養品牌也由韓國直送，包含「后」的拱辰享超效保濕乳液，超值優惠下殺5.5折，以及「雪花秀」潤燥再生精華也享有72折的好康優惠。

露天拍賣另推薦日本正貨直送的時尚相印機，日本富士數位拍立得相機instax mini LiPlay，優惠價只3,729元，將原始的拍立得縮小化，且可以使用內建的數位相機拍攝照片，挑選過後藍芽傳輸再列印出來，除了可以手機傳送照片外，相機機本身也有鏡頭可以拍攝，機身只有手掌的大小，重量輕巧帶出門沒負擔。來自加拿大戶外品牌ARCTERYX 始祖鳥側背包，也推出限時優惠價976元，下殺51折，造型小巧外出攜帶超方便。

數位相機露天拍賣藍芽

相關新聞

台灣首創！工研院攜手宏遠自動化快速打樣 可省7成人力

2019-11-22 14:55

三陽旗艦休旅 搶車展商機

2019-11-22 14:43

智崴飛行劇院 明年前進紐約時代廣場

2019-11-22 14:43

智崴飛行劇院 插旗紐約時代廣場

2019-11-22 11:17

高績效教練／數位喜鵲 修復科技大未來

2019-11-22 03:27

管理錦囊／拋開偏見消除刻板印象

2019-11-22 03:27

策略行銷／柯梓凱…力挺加盟主 走過風暴

2019-11-22 03:27

創新思維／經典包裝設計 功能美感兼具

2019-11-22 03:27

台商在東協／陳英明父子同心…衝刺營運 戰力大躍進

2019-11-22 03:26

台商在東協／宜興迎轉單 邊趕工邊擴廠

2019-11-22 03:26

精華新鏡片 雙盲解盲過關

2019-11-22 01:04

崇友物聯網電梯 國內首創

2019-11-22 01:04

統一亞洲流通大平台 動了

2019-11-22 01:04

不銹鋼大咖 彰源要回台設廠

2019-11-21 23:30

統一攻電商 投資台灣比價網

2019-11-21 23:19

近兩成台灣運動迷願棄蜜月、辭工作 也要看比賽

2019-11-21 20:11

金可雙策略站穩市場 3年內拚隱形眼鏡亞洲第一大

2019-11-21 19:38

全新市場！精華鎖定兒童近視控制隱形眼鏡

2019-11-21 16:44

全家韓式炸雞bb.q CHICKEN 插旗南京復興商圈

2019-11-21 14:34

納智捷全新URX休旅車 預購訂單已達400台

2019-11-21 14:34

太空計畫合作新夥伴 國研院太空中心與核能研究所結盟

2019-11-21 11:33

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

職場新鮮人調辦卡額度頻被打槍 狠酸：明天我讓你高攀不起

2019-11-21 17:46

說到做到！鴻海投資台灣 境外匯回首批70億元資金到位

2019-11-21 20:30

鴻海投資台灣 匯回70億

2019-11-22 01:04

泛公股銀 明年掀加薪潮

2019-11-21 23:29

英特爾缺貨 釋單台積機率大

2019-11-22 01:04

大聯大喊收購 文曄22日表態

2019-11-22 01:04

CPU這波短缺 恐到明年Q2

2019-11-22 01:04

台積先進製程滿載 「插隊」難度高

2019-11-22 00:09

反擊大聯大收購 文曄四大質疑並提告

2019-11-22 15:09

高通尬聯發科 下月推5G晶片

2019-11-22 01:04

台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04

進口零件未降稅 車廠要上街

2019-11-21 23:56

用電大戶綠電辦法 跳票

2019-11-22 00:42

華銀今年獲利亮眼 平均年終獎金有望超過五個月

2019-11-21 16:50

所得稅制優化上路 申報戶平均受惠減稅1.39萬元

2019-11-21 21:40

力積電補辦公開發行 朝上市邁出第一步

2019-11-21 17:46

統一亞洲流通大平台 動了

2019-11-22 01:04

企業接班危機 調查：86%公司面臨人才斷層

2019-11-21 20:26

汽車工會：誰讓零組件關稅調降卡關 就讓他選不上

2019-11-22 12:21

壽險狂買債券ETF 境內基金規模超車

2019-11-22 00:19

中鋼明年第1季盤價下修 近11季跌勢最大

2019-11-22 14:53

國產車本土組裝車款 僅剩20款

2019-11-22 01:04

台商回流爭議 滬台協會長：誰會想放棄14億市場

2019-11-21 18:31

凱基銀登陸設消金 捲土重來

2019-11-22 03:11

SEMI：半導體設備出貨 13月高點

2019-11-22 01:04

壽險狂買債券ETF 境內基金規模十年來首超境外基金

2019-11-21 18:03

用電大戶條款 訂「早鳥優惠」

2019-11-21 23:29

有限市場規模 國產車生存空間愈來愈小

2019-11-22 01:04

精華新鏡片 雙盲解盲過關

2019-11-22 01:04

名家觀點／別對房屋稅有不切實際的期待

2019-11-22 01:26

亞太電信強攻5G 西進芬蘭取經

2019-11-22 11:32

台商回台遭質疑 童子賢：這樣不太好吧？有道理嗎？

2019-11-22 13:04

公股行庫留才…福利再加碼

2019-11-21 23:26

花旗前三季獲利 稱冠外銀

2019-11-21 23:35

台商回台投資真假？蘇貞昌秀一張圖揭六都受益高低

2019-11-21 17:57

境外資金回台 留意三要件

2019-11-22 03:19

高資產客戶理財 首重建立家庭財富治理觀念

2019-11-21 20:16

全新市場！精華鎖定兒童近視控制隱形眼鏡

2019-11-21 16:44

金可雙策略站穩市場 3年內拚隱形眼鏡亞洲第一大

2019-11-21 19:38

統一攻電商 投資台灣比價網

2019-11-21 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top