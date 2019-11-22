泰鼎砸逾2.7億擴大泰國布局 2020年入主SFT充實產品線

2019-11-22 13:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北即時報導



台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）將擴大泰國布局。泰鼎計畫由子公司將以2.75億泰銖 （約近新台幣2.79億元）取得SFT公司股權用於充實產品線，相關交易預定2020年1月完成交割及總價金支付，SFT將成為泰鼎泰國旗下子公司，並有望帶動泰鼎明年營運整體漸入佳境。

泰鼎21日公告已提到，將由泰國子公司投資2.75億泰銖取得Shye Feng Enterprise （SFT）泰國公司100%股權，泰鼎董事長也是該公司董事長二親等親屬。相關布局將能擴大泰鼎營運規模。泰鼎強調，考量公司發展策略預計充實產品線，並考量總體經濟狀況及同區域內可取得對象後，決定以SFT為收購對象，也是長期股權投資。

據了解，SFT該公司專注單面板生產，終端應用主要針對遙控器與白色家電為主，今年稼動率在高檔九成以上，過往的年營收規模約在5億至6億泰銖，長期穩定獲利與經營穩健。

市場看好，泰鼎在投資入主SFT後，有助實現對日系與韓系客戶的一條龍製造服務，尤其是當前電器的顯示面板與遙控板需求多元，泰鼎投資不僅能擴大產能，也能對雙方在獲利上有加分效果。至於人力配置上因應投資收購，泰鼎也計畫陸續派駐人員進駐SFT公司，隨著100%股權取得後，SFT公司也有望在明年1月納入完整業績貢獻。