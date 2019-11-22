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2019縣市幸福指數大調查 台北市奪下最幸福城市

2019-11-22 13:25經濟日報 黃靖文邱力行／台北即時報導

經濟日報連續第8年舉辦縣市幸福指數大調查，結果揭曉，2019年台北市擠下新竹市，成為最幸福的城市。過去曾三連霸的新竹市今年退為第二名，桃園市則為第三名。

台北市副市長黃珊珊表示，北市的施政信念是將政策落實在生活每一天，除了嚴守財政紀律、改建市場，近年持續推動的鄰里交通改善計畫，更讓車禍死亡率下降60%，讓台北市成為全台灣最幸福城市。

幸福指數

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