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近兩成台灣運動迷願棄蜜月、辭工作 也要看比賽

2019-11-21 20:11經濟日報 記者楊文琪／即時報導

2020年是全球運動迷眾所期待的一年，Booking.com宣布成為歐洲國家盃（UEFA EURO 2020™）官方合作夥伴，並邀請2008年冠軍隊傳奇球員David Villa擔任品牌大使。同時，揭曉全球運動迷在賽事旅行的偏好，調查中發現受訪的台灣棒球迷每四位就有一位（24%）願意為了看球賽捨棄蜜月旅行、17%願意放棄工作，顯示運動之於台灣運動迷非常的重要。此外，調查也揭露出各國對運動代表隊的信心指數與運動旅行偏好等相關數據。運動迷不妨參考調查作為啟發，為明年的運動旅行好好準備吧。

Booking.com調查全球運動迷的賽事旅遊偏好，其中全球就有三分之一（34%）的運動迷認為，明年將會看到自己國家的隊伍、運動員得勝；台灣則有31%認同。若以各國家運動項目來看，最有信心的球迷分別為來自印尼的游泳迷（90%）、澳洲的板球迷（90%）及印度的板球迷（90%）；而台灣球迷則最看好棒球（72%）能一路過關斬將。

2008歐洲國家盃冠軍隊球員David Villa，這次特別擔任Booking.com全球大使，針對此次調查表示：「UEFA EURO 2008™當年決賽時，球迷的支持及堅定的信心，絕對是把我們推向勝利的重要力量。知道有一群球迷無論輸贏都會支持你，並且願意付出時間金錢，旅行到全球看你比賽，真的很振奮人心。就是這種力量激發我們鬥志，在場上比賽努力拿出最好表現。」

正是因為熱愛運動加上「害怕錯過的焦慮（FOMO）」，促使著眾多運動迷願意到各地追賽。全球每五名運動迷中就有一人（19%），可以為了去現場觀看賽事，而毫不猶豫取消蜜月旅行！各國運動迷中，願意為了追賽取消蜜月的前三名分別為：印度板球迷（41%）、中國大陸籃球迷（41%）和泰國足球迷（32%）；而台灣的棒球迷（24%）與足球迷（18%）也相當狂熱。此外，全球有近兩成的運動迷（18%）表示，願意為了觀賞重大現場賽事而辭去工作，台灣同樣也有狂熱的棒球迷（17%）與足球迷（13%）。

近年來，為了追逐賽事而旅行的風潮逐漸興盛，據調查全球有87%的運動迷表示過去一年曾為了觀賞現場比賽而旅行了一至五次；台灣更有高達89%的受訪運動迷同意。其中最能驅使運動迷旅行追賽的運動前三名分別是足球（69%）、籃球（20%）與網球（17%）；台灣則大有不同，依序為棒球（48%）、籃球（42%）和足球（28%）。在台灣運動迷的賽事旅行當中，選擇住宿的關鍵因素則分別為費用（76%）、地理位置（73%）和是否設有SPA 或熱水按摩池（57%）。

此外，在旅行開支上還有三成（33%）的台灣人承認願意付出比家族旅遊更高的金額追賽！更有85%的台灣運動迷表示未曾於觀賽中途離席，還有36%的人深具信心，認為觀賽到最後能夠迎接逆轉勝，顯見台灣運動迷的強烈信念。

Booking.com 資深副總兼行銷總監 Arjan Dijk 說：「歐洲國家盃（UEFA EURO 2020™）足球狂熱再加上板球國際大賽等，2020 年將會是一個難忘的體育年。Booking.com 的願景是讓每個人都能輕鬆體驗世界，不論旅遊類型，找到理想住宿是讓人能盡情享受旅程的關鍵。透過跟UEFA的合作，我們等不及要為運動迷提供最佳住宿體驗，讓他們能輕鬆訂到完美住宿，看比賽之餘也能在主辦城市玩得盡興。 」

Booking.com宣布成為歐洲國家盃（UEFA EURO 2020™）官方合...
Booking.com宣布成為歐洲國家盃（UEFA EURO 2020™）官方合作夥伴，並邀請2008年冠軍隊傳奇球員David Villa擔任品牌大使。　圖／Booking.com提供
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