大野狼國際書展首度移師台中舉行 周末24小時不打烊

2019-11-21 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



「大野狼國際書展」將於明（22）日至12月2日，首度移師台中舉行，書展標榜「週末24小時不打烊」是最大亮點；今天的VIP日活動，許多家長、粉絲從北部及南部趕來，開門前排隊人潮絡繹不絕，買氣強強滾。

主辦單位表示，此次書展帶來超過200萬本英文原文書籍，多達近百種題材，不管是適合幼童的繪本、互動書，或是獨家代理的奇幻投影AR立體書，到青少年最愛的熱銷電影原著小說、英雄漫畫精裝彩印版，應有盡有。

另外，還有適合成人閱讀的藝術類、設計類、健康食譜，或時尚精選等，每個人都可以用最親民的價格找到屬於自己的書籍。

「大野狼國際書展」是國內知名度頗高的大型書展，今年首度移師台中國際展覽館舉行，提供50%至90%的原文書籍折扣。

值得一提的是，書展開放時間相當長，從星期一至星期四上午9點營業至隔日淩晨1點，星期五上午9點開放至下一個星期一淩晨1點（週六和週日不間斷開放24小時），免費入場。

聯合創辦人黃麗英表示，「大野狼國際書展」為了不負全台書迷的殷切期盼，這次選在台中舉辦，目的就是要讓北中南讀者都能參與。

黃麗英指出，現在的家長非常重視孩子英語閱讀教育，對兒童英文書籍的需求非常大。針對此次台中在地大量的家庭族群，書展帶來了近百萬本原文童書書籍，要讓孩子及早接觸英語，培養興趣，與國際接軌。

台中市立圖書館秘書許振華表示，台中市政府不斷地在推廣「城市閱讀」。這次的書展，面對如此大量的原文童書，希望能讓閱讀計畫的培養向下紮根，把英文體現在日常生活中，提升台灣孩子的國際競爭力。

大野狼國際書展台灣總經理黃翊軒也說，教育部近年來積極推動雙語國家政策，並在未來將逐步落實雙語教學的計畫。大野狼國際書展希望共同帶動全民學習英語的風氣。

尤其，透過會場內各式不同主題的書籍，不管是電影原著、熱門小說、烹飪類書籍，書迷們可依照自己的興趣挑選合胃口的書籍，假以時日一定可以增進自己的英語能力。

為了讓閱讀不只是屬於少數人的特權，主辦單位這次也邀請台中瑪利亞社會福利基金會，共同啟動「小紅帽慈善閱讀推廣計畫」，讓每個人都能擁有知識與成長的機會，用閱讀開啟夢想。

「小紅帽慈善閱讀推廣計畫」目的在凝聚民眾的善心，提供愛心原文書籍給有需要的單位，讓閱讀的權利與學習的普世價值，能確切落實於每個人身上。民眾在書展活動期間，能自由認購愛心書籍來回饋社會。