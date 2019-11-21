Dyson新乾手機登台 強調快速、節能

2019-11-21 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



Dyson Airblade 9kJ乾手機歷時三年研發設計，並經700個原型設計，經Dyson工程師團隊一再改良後，Airblade 9kJ乾手機問世，即日起在台灣市場上市，專攻商用市場，包括機場、高鐵、飯店及醫院等龐大的市場需求，目標在台灣乾手機佔有率拔得頭籌。

Dyson硬體開發工程師胡宏飛表示， Airblade 9kJ乾手機是目前Dyson全系列乾手機中，乾手速度最快、最節能的乾手機，配備HEPA高效濾網，捕獲高達99.95%如細菌般大小的顆粒物（小至0.3微米），以最乾淨的空氣在10秒2內快速烘乾手。

Dyson相信乾手的過程應該同時具備快速、衛生並節能。為了解決這些問題，2006年推出了第一款Dyson Airblade乾手機，改變傳統乾手體驗。 針對目前市場上的乾手技術進行了多重的改良與創新， Airblade 9kJ為Dyson全產品線中最安靜的乾手機，配備Dyson數位馬達科技、Curved Blade弧形氣刃設計，可10秒2快速乾手。

胡宏飛指出，選用節能模式，Dyson Airblade 9kJ比傳統暖風乾手機可省下高達87%的能源，每次乾手相較使用擦手紙更減少高達85%的二氧化碳排放。Dyson Airblade 9kJ乾手機配備HEPA高效濾網，可從洗手間氣流中捕獲高達99.9%如細菌般大小的顆粒物，並使用衛生的空氣進行乾手。