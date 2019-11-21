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助弱勢孩童圓夢 六福村邀各界攜手當聖誕老公公

2019-11-21 19:00經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

六福村連續10年，在耶誕節招待來自全台各地弱勢小朋友到遊樂園玩，分享遊樂園的歡樂給生活在艱難中的孩子，挹注正面力量與希望。今年耶誕節六福率先捐出8000張門票，目標幫助8000名弱勢孩童一圓遊樂園的夢想，並且發起「圓夢遊樂園計畫」邀請大家一起響應，

2018年有一群來自台大兒童癌症重症病房的兒童，在六福村主題樂園度過了一個難忘的耶誕節，對一般人來說伸手可得的幸福，對在台灣很多角落的弱勢、資源困乏孩童，卻是難上加難！

六福旅遊集團看見弱勢孩童更多的需求，孩子出一趟門需要的車資、午餐都需要整個社會出一份力來援助，因此，今年耶誕節六福率先捐出8000張門票，希望拋磚引玉能邀請大家響應，達到160輛車、8000份愛心餐點、8000份聖誕禮物，一起當孩子的圓夢老公公。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村連續10年，邀請全台超過5萬名弱勢族群、近1千個社福團體免費到遊樂園玩，像是勵馨基金會、家扶基金會、心路基金會、育幼院等等，都在招待的名單之中。

但全台灣還有很多弱勢孩童，由於沒有車資、沒有餐費，還是無法參加，黃淑芳表示，今年六福旅遊集團首度發起「圓夢遊樂園計畫」，由六福村率先捐出8000張門票招待弱勢孩童入園，再邀請企業及個人募集車資、餐費及聖誕禮物，一起為弱勢孩童圓夢。

募集方式包括個人捐款將透過莊福文教基金會，募集完成後也將開立捐款收據感謝；或是可選擇六福村公益票，每張899元包含一份300元禮物。

2018年六福村耶誕公益日盛況。圖／六福村提供
2018年六福村耶誕公益日盛況。圖／六福村提供
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